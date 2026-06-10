Borucki zieht Saisonfazit: „Wir sind mit der Saison sehr zufrieden"

„Es war das zu erwartende schwere Spiel“, sagte Borucki nach der Begegnung auf dem Rautheimer Kunstrasen. Lamme hatte die Startelf im Vergleich zu den Vorwochen verändert und mehreren Spielern Einsatzzeit gegeben, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren. Entsprechend seien Abstimmungsprobleme nicht ausgeblieben.

Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand erkämpfte sich der TSV Germania Lamme am letzten Spieltag noch ein 3:3 beim FC SF Rautheim. Für Kapitän Grazian Borucki spiegelte die Partie dabei in gewisser Weise die Saison wider: Rückschläge mussten verarbeitet werden, am Ende stand dennoch ein positives Ergebnis.

Auch der dritte Gegentreffer kurz nach der Pause stellte Lamme vor eine schwierige Aufgabe. „In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen und direkt nach der Halbzeit den nächsten Nackenschlag bekommen“, sagte Borucki mit Blick auf das 0:3 durch Schülke.

Dabei sah der Kapitän seine Mannschaft zunächst sogar im Vorteil. „Wir hatten in den ersten zehn bis 15 Minuten gute Chancen, in Führung zu gehen.“ Stattdessen gerieten die Gäste durch Treffer von Schmalkoke und Haidari mit 0:2 in Rückstand. „Dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und bekommen zwei vermeidbare Tore“, analysierte Borucki.

Dennoch gab sich die Mannschaft nicht auf. Holland verkürzte zunächst auf 1:3, ehe Kajolli und erneut Holland den Ausgleich herstellten. Für Borucki war die Aufholjagd Ausdruck der Mentalität seiner Mannschaft.

„Nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgesteckt und haben uns dann mit dem 3:3 belohnt“, sagte der Kapitän. Aus seiner Sicht wäre sogar noch mehr möglich gewesen: „Wenn das Spiel fünf bis zehn Minuten länger geht, dann drehen wir das Spiel komplett.“ Insgesamt könne er mit dem Ergebnis dennoch leben. „Von daher würde ich sagen, geht das 3:3 auch in Ordnung.“

Erfolgreicher Umbruch als Grundlage

Noch wichtiger als das Remis zum Saisonabschluss war für Borucki jedoch die Entwicklung der Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg. Im Sommer hatte sich Germania Lamme bewusst für einen personellen Umbruch entschieden und zahlreiche junge Spieler integriert.

„Am Anfang hat es noch an manchen Ecken gehakt“, blickte Borucki auf die erste Saisonhälfte zurück. Mit zunehmender Dauer habe sich die Mannschaft jedoch gefunden. „Man hat gemerkt, dass das Kollektiv immer besser zusammenarbeitet.“

Besonders die Rückrunde wertet der Kapitän als Beleg für die erfolgreiche Entwicklung. Lamme etablierte sich dauerhaft in der Spitzengruppe und schloss die Saison mit 55 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz ab.

„Das macht das Trainerteam natürlich schon ein Stück weit stolz“, sagte Borucki. Gemeint sind Cheftrainer Pascal Herr und sein Funktionsteam, die den eingeschlagenen Weg konsequent verfolgt hätten. Vor allem die Leistungen in der zweiten Saisonhälfte hätten überzeugt. „Das war sehr erfolgreich und vor allem sehr attraktiv.“

Entsprechend fällt das Fazit des Kapitäns eindeutig aus: „Wir sind mit der Saison auf jeden Fall zufrieden, sehr zufrieden sogar.“ Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorn. Nach dem gelungenen Umbruch und einer starken Rückrunde soll die positive Entwicklung in der kommenden Spielzeit fortgesetzt werden. „Wir wollen natürlich in der nächsten Saison dort weitermachen“, betonte Borucki.