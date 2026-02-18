Borther E-Sports-Experte gründet eigene Fußballschule

Kevin Carrino (l.) und Patrick Springer setzen mit ihrer Fußballschule „Next Level“ auf individuelle Förderung. – Foto: Next Level

Rheinberg bekommt ein neues Angebot für fußballbegeisterte Kinder: Mit „Next Level“ haben Kevin Carrino, Initiator der E-Sports-Abteilung des TuS Borth, und Patrick Springer, ehemaliger DFB-Stützpunktspieler, die seit zwei Jahren gemeinsam als Jugendtrainer bei der JSG Borth/Millingen/Büderich tätig sind, eine eigene Fußballschule in der Region gegründet.

Ziel ist es, das Vereinstraining sinnvoll zu ergänzen – mit strukturierter und individueller Förderung für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren – ausgerichtet nach den Schwerpunkten der „Trainingsphilosophie Deutschland“ des DFB.

Der Entschluss reifte aus eigener Erfahrung. Das Duo arbeitet seit Jahren erfolgreich im Jugendbereich, zudem besuchten die eigenen Kinder regelmäßig verschiedene Angebote – unter anderem bei Borussia Dortmund, dem FC Bayern München oder ehemaligen Profis. „Das Feedback war fast immer dasselbe: Vieles unterscheidet sich kaum von unserer eigenen Trainingsphilosophie. Es fehlt oft die echte individuelle Förderung. Wir wollen auf jeden Einzelnen eingehen“, erklärt Carrino.

Genau hier setzt „Next Level“ an. In der Region gebe es bislang nur wenige vergleichbare Lehrgänge, vor allem solche, die bezahlbar und wohnortnah sind. „Wir wollen die Basics vor der Haustür vermitteln“, so der 36-Jährige.

Feriencamps sind geplant

Das Angebot der Fußballschule gliedert sich in zwei Bereiche: Technik-Training und Feriencamps. Im Technik-Training stehen Dribbling, Ballannahme, Passspiel und Torabschluss im Mittelpunkt. Für diesen Bereich konnte mit dem TuS Borth ein zukunftsorientierter Partnerverein gewonnen werden. Die neue Kunstrasenplatzanlage bietet optimale Bedingungen und einen modernen Standort für die Trainingseinheiten. Der erste Trainingsblock startet im April, Anmeldungen sind bereits seit Mitte Januar möglich – aktuell mit einem Aktionsangebot zum Start.

Die Feriencamps orientieren sich am bekannten Format mit Betreuung, Spiel, Spaß und Verpflegung in der schulfreien Zeit. Auch hier setzt „Next Level“ auf Regionalität: Gemeinsam mit dem SV Millingen sind die nächsten Camps bereits für die Sommer- und Herbstferien an der Jahnstraße geplant.

Wichtig ist den Gründern, dass sich die Fußballschule ausdrücklich als Ergänzung zum Vereinstraining versteht. Das Angebot richtet sich an Kinder aus der gesamten Umgebung – egal ob aus Menzelen, Alpen, Orsoy, Budberg oder Ossenberg und unabhängig davon, in welchem Verein sie spielen. „Nicht jeder Klub verfügt über ausgebildete Trainer, oft stehen engagierte Väter auf dem Platz. Wir wollen genau dort unterstützen“, betont Carrino.

https://fussballschule-next-level.onepage.me/