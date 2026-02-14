Borther E-Sports-Experte gründet eigene Fußballschule

Das Angebot der Fußballschule gliedert sich in zwei Bereiche: Technik-Training und Feriencamps. Im Technik-Training stehen Dribbling, Ballannahme, Passspiel und Torabschluss im Mittelpunkt. Für diesen Bereich konnte mit dem TuS Borth ein zukunftsorientierter Partnerverein gewonnen werden. Die neue Kunstrasenplatzanlage bietet optimale Bedingungen und einen modernen Standort für die Trainingseinheiten. Der erste Trainingsblock startet im April, Anmeldungen sind bereits seit Mitte Januar möglich – aktuell mit einem Aktionsangebot zum Start.

Wichtig ist den Gründern, dass sich die Fußballschule ausdrücklich als Ergänzung zum Vereinstraining versteht. Das Angebot richtet sich an Kinder aus der gesamten Umgebung – egal ob aus Menzelen, Alpen, Orsoy, Budberg oder Ossenberg und unabhängig davon, in welchem Verein sie spielen. „Nicht jeder Klub verfügt über ausgebildete Trainer, oft stehen engagierte Väter auf dem Platz. Wir wollen genau dort unterstützen“, betont Carrino.