Borth stellt sich in Büderich auf ein „heißes Spiel“ ein Im Topspiel der Kreisliga B, Gruppe 1, ist der TuS Borth morgen (15.30 Uhr) beim Büdericher SV zu Gast. Den seit zwölf Spielen ungeschlagenen Tabellendritten trennt nur ein Punkt vom Spitzenreiter.

Der Stachel saß tief, als Borth nach dreijähriger A-Liga-Zugehörigkeit den Gang in die B-Liga antreten musste. Doch Trainer Patrick Heydrich hat den Reset-Knopf schnell gedrückt. Der Absteiger holte sich in der Vorbereitung das verlorengegangene Selbstvertrauen zurück und ließ sich auch von der bisher einzigen Niederlage zum Saisonauftakt in Kamp nicht umwerfen.