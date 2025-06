Borth setzt auf Dargels Torriecher

Der TuS Borth startet am Mittwochabend um 19.30 Uhr beim GSV Moers II in die Relegation im Kampf um den Wiederaufstieg in die Kreisliga A. Im Falle eines Sieges über die Hausherren, die sich in den Entscheidungsspielen der B-Liga-Parallelgruppe gegen den 1. FC Lintfort II durchsetzten, käme es am 18. Juni zum Duell gegen den A-Ligisten FC Rumeln-Kaldenhausen. Im Falle einer Niederlage müssten die Duisburger schon am Sonntag nach Borth, bei einem Remis ginge es am Sonntag nach Rumeln.