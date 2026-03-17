Borsum unterliegt knapp in Einum

Der VfL Borsum zeigt auswärts eine engagierte Leistung, verpasst es jedoch, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen – Einum präsentiert sich kaltschnäuziger und entscheidet die Partie für sich.

Der VfL Borsum musste sich auswärts beim SV Einum mit 1:2 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt. Über weite Strecken trat Borsum als das aktivere und spielbestimmende Team auf, ließ jedoch die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen.

Gerade in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten, scheiterten jedoch entweder an der eigenen Präzision oder an den schwierigen Platzverhältnissen. Der schwer bespielbare Untergrund in Einum erschwerte ein sauberes Kombinationsspiel und machte es dem VfL zusätzlich schwer, seine Angriffe zielstrebig zu Ende zu führen.