Borsum unterliegt knapp in Einum

Der VfL Borsum zeigt auswärts eine engagierte Leistung, verpasst es jedoch, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen – Einum präsentiert sich kaltschnäuziger und entscheidet die Partie für sich.
Der VfL Borsum musste sich auswärts beim SV Einum mit 1:2 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt. Über weite Strecken trat Borsum als das aktivere und spielbestimmende Team auf, ließ jedoch die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen.
Gerade in der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten, scheiterten jedoch entweder an der eigenen Präzision oder an den schwierigen Platzverhältnissen. Der schwer bespielbare Untergrund in Einum erschwerte ein sauberes Kombinationsspiel und machte es dem VfL zusätzlich schwer, seine Angriffe zielstrebig zu Ende zu führen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Borsum bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Der Wille war erkennbar, doch die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte weiterhin. Anders die Gastgeber: Einum zeigte sich vor dem Tor deutlich effizienter und nutzte seine Chancen konsequent.
So blieb am Ende eine knappe Niederlage für den VfL Borsum – und die Erkenntnis, dass an diesem Tag mit einer besseren Chancenverwertung deutlich mehr möglich gewesen wäre.
SV Einum – VfL Borsum 2:1
SV Einum: Dustin Sauermann, Vincent Späthe, Pascal Grist, Florian Klodwig, Fabian Janke, Felix Vorwerk, Lasse Oonk (93. Ricardo Wieczorek), Liam Bautz (68. Finn Kempe), Tobias Wahlandt, Cedrik Spaethe (89. Altay Tüvin), Felix Lange - Trainer: Alexander Pohl
VfL Borsum: Leon Schwarzwälder, Leon Rohrmann, Robin Grützner, Marvin Schwarzwälder, Marlon Goldbach (70. Timo Magerkurth), Leon Heesmann, Jonathan Zimmer (86. Lukasz Stosiek), Luca-Matthias Rohrmann, Burhan Yener (70. Sipan Fami Ali), Lasse Kröger (46. Ansgar Fabian Koch), Dennis Vorreiter (72. Adrian Alexandru Vasiloiu) - Trainer: Dustin-Andre Markgraf
Schiedsrichter: Jan-Lukas Sickfeld
Tore: 0:1 Dennis Vorreiter (49.), 1:1 Tobias Wahlandt (55.), 2:1 Fabian Janke (66.)