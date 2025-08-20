Borstel-Sangenstedt/Handorf trotzt Landesliga-Absteiger Böhme ein 2:2

Am zweiten Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost trennten sich der SV Böhme und die SG Borstel-Sangenstedt/Handorf 2:2. Schon die Anreise stellte die Gäste vor Probleme:

Auf der Autobahn standen sie im Stau, sodass kaum Zeit blieb, sich richtig aufzuwärmen. Dennoch erwischte die SG den besseren Start. Bereits in der 3. Minute verwandelte Alissa Schneider einen Elfmeter zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später gelang Bianca Marquard für den SV Böhme der Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel intensiv. In der 64. Minute brachte Katharina Edelsbacher die Gäste erneut in Führung, ehe Janka Coors in der 71. Minute den 2:2-Endstand herstellte.

„Am Ende steht ein 2:2-Unentschieden, das sich für uns wie ein kleiner Sieg anfühlt. Gegen einen Landesliga-Absteiger haben wir gezeigt, dass mit uns in der Bezirksliga zu rechnen ist. Jeder hat für jeden gekämpft – eine großartige Mannschaftsleistung, auf die wir stolz sein können“, erklärte die SG Borstel-Sangenstedt/Handorf auf Instagram.