Borstel reicht ein Punkt - Elbmarsch geht in die Relegation

– Foto: Steffi Rathje

Die Entscheidung ist gefallen: Während der MTV Borstel-Sangenstedt den Ligaverbleib direkt absichert, verlängert sich die Saison für die Eintracht Elbmarsch mit der letzten Chance über die Relegation. Der SV Altencelle muss hingegen trotz einer bärenstarken Aufholjagd in der Rückrunde den Gang in die Kreisliga antreten. Der TSV Elstorf verabschiedet mit seinem abschließenden Sieg am Deich zwei Spieler ins Karriereende.

TSV-Kapitän Dustin Jahn wies einmal mehr seine exzellente Schusstechnik nach, als er einen weiteren Freistoß direkt im Kasten unterbrachte (6.). Anschließend verpasste es Elstorf, weitere Tore nachzulegen. In der Folge eines Eckballs gelang es Christopher Schulze dann aber doch nachzulegen (44.).

Nach dem Seitenwechsel lief die Eintracht Elbmarsch mit dem Mute der Verzweiflung an. Nachdem Daniel Macknow die Deichkicker zum Anschluss führte (51.), gelang Jonas Lancker in seinem letzten Herrenspiel zwar sein erstes Saisontor (57.), doch Leeroy-Clint Schütt machte die Begegnung schnell wieder scharf (60.). In der Folge erhöhte EE den Druck – immerhin brauchten die Hausherren einen Dreier für die Chance auf den Ligaverbleib und zwischenzeitlich auch einen Punkt für die Relegation. Stattdessen leisteten sich die Hausherren eine entscheidende Unachtsamkeit, die Klaas Krüger mit der Entscheidung bestrafte (90.+8). Der Meister feiert seinen 25. Sieg im 30. Spiel und verabschiedet neben Lancker auch James Holley ins Karriereende.

Während sich der TSV auf Ausfahrt nach Mallorca begibt, ist die Spielzeit für die Elbmarsch noch nicht beendet. Die Deichkicker müssen in der Relegation um den Ligaverbleib kämpfen, wo sie zunächst auf den MTV Luhdorf-Roydorf als Vizemeister der Kreisliga Harburg treffen. Im Falle eines Sieges bekäme EE ein weiteres Endspiel gegen den Sieger aus dem Kreisliga-Zweiten aus Celle und dem Heidekreis. Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Ich habe vor dem Spiel ein gutes Gefühl gehabt, weil wir zwei Spieler in der Startelf hatten, die mit ihrem Karriereende vor beesonderen Momenten standen. Dadurch hatten wir eine gute Stimmung in der Kabine und gingen dann auch in Führung, verpassen es aber nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel hat Elbmarsch ein ganz anderes Gesicht gezeigt, trat viel wilder auf und wir waren nicht mehr gut im Spiel. Nach dem 2:3 haben wir gar nicht mehr zurück in die Spur gefunden und auch Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassieren. Wir hatten kaum noch Entlastung und doch freue ich mich umso mehr, dass wir das Spiel trotzdem gewonnen haben.“

Der SV Altencelle brauchte unbedingt einen Sieg, um den Klassenerhalt noch zu realisieren. Zunächst lag jedoch der MTV Egestorf lange in Führung, nachdem Stephen Kullik Leonard Braatz mit einem weiten Einwurf in Szene setzte. Die folgende Flanke landete beim eingelaufenen Pascal Lühr, der die Kugel aus der Luft über die Linie drückte (23.). Dass MTV-Keeper Ole Weselmann einen Strafstoß parierte (34.), war der nächste Rückschlag für den SVA. Trotzdem schufen die Gäste spät Hoffnung, als ein schnell ausgeführter Freistoß über Umwege bei Marc Matthesius landete. Dieser brachte das Spielgerät aus zentraler Position im Kasten unter und nährte für einen kurzen Moment die Hoffnung Altencelles (82.). Egestorf schlug allerdings im Gegenzug zurück: Hendrik Jüttner hielt das Leder an der Grundlinie stark im Spiel und fand am zweiten Pfosten Justus Schierz, der vollstreckte (83.). Während der MTV als Tabellendritter die beste Platzierung der Vereinsgeschichte feiert, tritt der SVA den Gang in die Kreisliga an.

Als Hendrik Klumb den FC Jesteburg-Bendestorf in Führung brachte (38.), nahmen die Sorgenfalten beim MTV kurzzeitig zu. Allerdings war auch schnell absehbar, dass die Ergebnisse auf den anderen Plätzen mitspielen. Trotzdem ging die Mannschaft von Trainer Lukas Pägelow auf Nummer sicher und sicherte sich durch einen Treffer von Gerit Nowostawski den entscheidenden Zähler für den Ligaverbleib (63.).

Der TV Meckelfeld überließ zum Saisonabschluss nichts dem Zufall und legte schon früh den Grundstein für einen deutlichen Erfolg: Kandal Kaval (8.), Kristopher Kühn (20., 33.) und Ian Jason Schröder (44.) machten schon zur Pause alles klar. Im zweiten Durchgang nutzte Knipser Kaval einen Strafstoß vom Punkt, um den 5:0-Endstand zu markieren (86.). Der TVM beendet die Spielzeit damit als starker Neunter. TVM-Teammanager Heiko Brandenburg: „Das war eine tolle Performance unserer Jungs. Wir wollten das Spiel nicht verlieren und haben früh für die Entscheidung gesorgt. Wir waren mit dem großen Reisebus da und haben auch einige Fans mitgenommen und als Dankeschön das Spiel gewonnen. Im Hinspiel haben wir unsere Chancen nicht genutzt und genau das ist uns heute geglückt. Am Ende stehen wir sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz, den unser Trainer vor der Saison mal angesagt hatte. Die Saison war aber so eng, dass wir alle vor allem über den Klassenerhalt froh sind.“

Die beiden Duellanten zitterten lange um den Klassenerhalt, verschafften sich rechtzeitig zum letzten Spieltag aber doch die gewünschte Ruhe. Düshorn/Krelingen sorgte schnell für klare Verhältnisse und legte durch Felix Schlarmann (15.), Joris-Marten Hamrak (28.) und Daniel Giesler (37.) schnell entscheidend vor. Spätestens Stefan Küster sorgte für die Entscheidung (58.), Philipp Klötzing brachte Munster zumindest auf die Ergebnistafel (65.). Das Schlusswort sicherte sich Doppelpacker Giesler (90.) - mit dem Sieg fährt der Aufsteiger als starker Siebter ins Ziel ein.

Obwohl der Ligaverbleib bereits seit der vergangenen Woche feststand, startete Eversen hervorragend in die Begegnung. Marec Thurmann brachte die Überlegenheit auf die Ergebnistafel (20.), allerdings verpasst der TuS einen höheren Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel fand Schneverdingen durch Lukas-Johannes Lamping zum Ausgleich (58.), daraufhin verloren die Hausherren ihre Souveränität. Ole Mats Däumler tütete mit einem Doppelpack stattdessen die Punkte für den TVJ II ein (69., 90.+4). TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir haben uns vorgenommen, aus eigener Kraft in der Liga zu bleiben – unabhängig von dem einen Absteiger weniger aufgrund des Klassenerhalts von Scharmbeck. Weil Borstel auch nur 1:1 spielt, sind wir am Ende trotzdem auf dem verdienten zwölften Platz angekommen. In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hätten - ohne zu übertreiben - mit drei, vier Toren führen können. Wie es dann im Fußball ist: Wenn du deine Dinger vorne nicht machst, bekommst du sie hinten selbst. Der Ausgleich fällt aus dem Nichts, danach sind wir aber auch nicht mehr nennenswert nach vorne gekommen. Unsere Rückrunde war nicht gut, wenn du am Ende aber trotzdem die Liga hältst, hast du davor gute Arbeit geleistet. Wir haken das ab und gehen nächste Saison wieder mit Vollgas in die Liga.“

Die SG Estetal nahm sich zum Abschied ihres Trainerteams eigentlich einen versöhnlicheren Saisonabschluss zu. Stattdessen musste Keeper Eike-Hagen Krug schon im ersten Abschnitt mehrfach einen höheren Rückstand verhindern. Mann des Tages war trotzdem Soltaus Knipser Mika-Jaimi Gonzalez, der alle fünf Tore für die Gäste erzielte. Damit schließt Gonzalez mit nun 21 Saisontoren in der Torjägerliste noch zu Westercelles Dominik Gärtner auf. Soltau wird nach einer bärenstarken Rückrunde noch Fünfter, die SGE rutscht noch auf den zehnten Platz ab. SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Oh Mann. Das war heute zum Abschluss leider gar nichts. Oder mit einem Augenzwinkern gesagt: Die Jungs haben heute wirklich alles dafür getan, dass Marco (geht zu Buchholz 08) und ich (Pause) sie nicht vermissen werden. Dabei haben wir Eike Krug, dem Torwart unserer Zweiten, zu verdanken, dass das Spiel zur Halbzeit überhaupt noch offen war. Mit mehreren starken Paraden hat er uns im Spiel gehalten. Trotzdem muss man ehrlich sagen: Soltau hätte zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich führen können. Nach der Pause wurde es leider nicht besser. Tom Künzer und Yayar Kunath hatten unsere einzigen wirklich guten Torchancen. Ansonsten haben wir Soltau über weite Strecken eingeladen, uns abzuschießen. Wir waren zu passiv, zu fehleranfällig und in vielen Situationen einfach einen Schritt zu spät. Deshalb geht der Sieg für Soltau auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Schade, denn nach den zuletzt ordentlichen Auftritten hatten wir uns zum Saisonabschluss deutlich mehr vorgenommen."