Borstel holt Big Points im Keller - EE und SVA unter dem Strich

– Foto: Steffi Rathje

Die Meisterschaftsfrage ist zwar geklärt, doch im Keller der Bezirksliga Lüneburg 2 ist alles angerichtet für einen packenden Showdown. Borstel macht einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt und auch die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen nimmt mit ihrem Landesliga-Verbleib einen Einfluss.

Im ersten Durchgang boten die beiden Duellanten dem Publikum jede Menge Spektakel: Linas Renken nickte nach einer Ecke für die MTV-Führung ein (10.), Schneverdingen antwortete schnell durch Timon-Johannes Landin (13.). Daraufhin waren die Soltauer wieder am Zug, die eine unterhaltsame Anfangsphase mit den Treffern von Renken (19.) und Mats Flick veredelten (20.). Anschließend verflachte das Geschehen allerdings, Schneverdingens Marvin Heering sah noch die Rote Karte (56.).

Zur Einordnung: In der Ausschreibung steht geschrieben, dass bei der Unterschreitung der Sollzahl bei der Anrechnung der Regelauf- bzw. Absteiger der erste freie Platz durch den Verbleib des bestplatzierten Absteigers besetzt wird. Durch den Klassenerhalt Scharmbecks tritt dieser skizzierte Fall ein. Nachdem der TV Meckelfeld (36) durch die Ergebnisse ohnehin nicht mehr einholbar ist, dürften also auch Eintracht Munster (35) und der TuS Eversen/Sülze (34) aufatmen dürfen. Borstel steht damit derzeit über dem Strich (32), dahinter müsste die Eintracht Elbmarsch aktuell in die Relegation (30) und der SV Altencelle (29) belegt nach dem TuS Hermannsburg (9) den zweiten Abstiegsplatz.

Der TuS Hermannsburg war nochmal ganz nah dran, einen weiteren Dreier auf der Abschiedstournee aus der Bezirksliga einzufahren. Marcel Look brachte das tapfere Tabellenschlusslicht in Führung (74.). Düshorn/Krelingen schlug in der Schlussphase aber nochmal zurück und markierte durch Lokman Benli den späten Ausgleich (90.+4).

Zunächst schien Unterschiedsspieler Kandal Kaval den TV Meckelfeld mal wieder in die Spur zu bringen (30.), doch nach dem Seitenwechsel unterstrich JesBe ihre starke Rückrundenform. Anton von der Lieth glich zunächst nach einer Vorarbeit von Cedric Fuß aus (54.), dann führte ein Foul an den Torschützen zu einem Elfmeter, den Jannik Thees verwandelte (67.). Mit dem Anbruch der Schlussphase markierte Frerik-Jonas Voskors den 3:1-Endstand (75.).

Nach einer Flanke von Pascal Lühr brachte Ole Albers die Gäste zunächst noch in Führung (24.). Daher war es wichtig für Borstel, nur zwei Zeigerumdrehungen später durch Timo Wieberneit zurückzuschlagen (26.). In der Schlussphase gelang es Marvin Mißfeld mit seinem Treffer drei ganz wichtige Punkte einzutüten (78.). Immerhin springt der MTV damit auf den viertletzten Platz, der durch den Landesliga-Verbleib der SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen für eine weitere Bezirksliga-Spielzeit reichen würde. Egestorfs Lucas Meyer sah spät noch die Ampelkarte (86.).

Mit dem letzten Aufgebot trat der Tabellenzweite auch diese Auswärtsreise an. Dennoch warf der Favorit alles in die Waagschale, um die eigene Aufstiegschance zu wahren und auch nicht in den Abstiegskampf einzugreifen. Der VfL arbeitete sich nach und nach in die Partie, ließ aber ihren Hochkaräter liegen. Stattdessen veredelte Niklas Behrens für die Elbmarsch den dritten ihrer aussichtsreichen Konter (43.). Westercelle meldete sich nach der Pause aber schnell zurück: Eine Freistoß-Hereingabe von Mahir Quto rutschte an Freund und Feind vorbei in die Maschen (49.), nach einem schnellen Ball in die Tiefe staubte Kolja Überheim zur Gäste-Führung ab (63.). Anschließend gelang es dem VfL, die Bemühungen der Eintracht zu verteidigen. Die Elbmarsch muss am letzten Spieltag weiter um den Klassenerhalt zittern. VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind mit elf Leuten angereist, der Zwölfte kam zum Anpfiff, in den letzten zehn Minuten haben wir meinen Co-Trainer vorne mit reingestellt. Elbmarsch hat es wirklich gut gemacht, sie haben eine gute Spielanlage und den Ball gut rauslaufen lassen. Wir haben dann umgestellt und sind dann auch selber zu Chancen gekommen. In der Pause haben wir nochmal mehr angepasst und danach kamen sie gar nicht mehr ins Spiel. Es war kein gutes Spiel von uns, aber ich kann der Mannschaft für ihren Willen und den Einsatz nur ein ganz großes Lob aussprechen. Die Jungs haben sich mit dem kleinen Kader trotz Schmerzen durchgebissen und am Ende schon auch einen verdienten Sieg eingefahren, weil wir alles wegverteidigt haben. Wir gehen auf dem Zahnfleisch und sind froh, wenn die Saison zu Ende ist.“

Der VfL Westercelle übergab den Druck am Samstagabend mit ihrem Sieg bei der Eintracht Elbmarsch wieder an den TSV Elstorf. Der Tabellenführer gab sich allerdings von Beginn an keine Blöße: Nach einem Diagonalball von Dustin Jahn setzte Michel Claaßen als heutiger Schienenspieler Sturmspitze Philipp Wolfram in Szene, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (8.). Anschließend ließen die Gäste einige Möglichkeiten liegen, um dann doch noch vor der Pause für klare Verhältnisse zu sorgen. Cedric Rathje nahm eine Eckball-Hereingabe von von Reith am zweiten Pfosten runter, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und bediente Teamkollege Christopher Schulze, der letztlich vollstreckte (43.). Kurz danach wirbelte Sam-Jeremy Siewert die halbe SVA-Hintermannschaft auf und lupfte zum 3:0 ein (45.). Nach dem Seitenwechsel war es abermals Wolfram, der mit einem Dropkick von der Strafraumkante sehenswert auf 4:0 stellte (58.). Damit war der Bann für die Elstorfer endgültig gebrochen, die durch die weiteren Tore von Rathje (63.), Björn Jarmer (84.) und Timo von Reith (90.+1) allmählich die Feierlichkeiten vorbereiten. Die Kicker von der Schützenstraße waren fast die komplette Spielzeit an der Spitze und behielten trotz des Dauerdrucks aus Westercelle bis zum Schluss die Nerven. Cheftrainer Michel Welke: „Die Jungs haben absolut performt und waren von Beginn an komplett da. Wir starten mit dem frühen Tor sehr gut rein, betreiben dann aber auch ein wenig Chacenwucher. Der Doppelschlag war dann erleichternd, das vierte Tor direkt nach der Pause spätestens der Knockout, ab dem sich der Coach dann auch entspannen konnte. Eine schöne Side-Geschichte ist dann auch noch, dass Björn Jarmer als Ur-Elstorfer unser 100. Saisontor mit dem sechsten Treffer erzielt. Dass heute nahezu der komplette Kader mit dabei war, egal ob sie nächstes Jahr noch dabei sind oder nicht, macht mich sehr stolz. Das war in den letzten Trainingswochen auch schon so und hat die Truppe total gut gemacht.“

Der BFC bastelt weiter an einer Spitzenplatzierung! Timon Luc Schrader brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in die Spur (7., 43.), zwischenzeitlich dezimierte sich die SG Estetal mit einer Roten Karte selbst. Trotzdem arbeitete sich die SGE mit einem Elfmeter von Steffen Glade zurück ins Spiel (58.), erst in den Schlussminuten machte Maximilian Haar den Deckel drauf (88.). SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Zunächst einmal Glückwunsch an den BFC. Wer seine Chancen so konsequent nutzt wie heute, hat am Ende verdient gewonnen. Das Spiel begann unter besonderen Umständen. Pünktlich um 20 Uhr standen beide Mannschaften auf dem Platz, doch das Wetter machte einen Anpfiff unmöglich. Erst eine Stunde später konnten wir nach einem kurzen Aufwärmen endlich loslegen. Sicher nicht optimal, aber die Bedingungen waren für beide Teams gleich. In der Kabine haben wir Trainer zwischenzeitlich sogar darüber gesprochen, das Spiel mit einem 0:0 abzubrechen. Immerhin sollte gegen 22.15 Uhr unser gemeinsamer Sponsor Hellas ein Gyros-Buffet für das anschließende Essen liefern. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Vassilis für seine Unterstützung. Am Ende mussten wir dann doch erst Fußball spielen. Und dieses Spiel verlief ähnlich wie einige andere in dieser Saison. Wieder kassieren wir ein Gegentor nach einem individuellen Fehler. Besonders bitter ist dabei, dass solche Situationen Spielern passieren, die über die gesamte Saison hinweg absolute Leistungsträger und verlässliche Größen waren. Nach dem Rückstand waren wir dem Ausgleich näher als Buchholz dem zweiten Treffer. Dann wurde es turbulent. Der Schiedsrichter zeigte Torben Bahrs die Rote Karte. Eine Entscheidung, die man je nach Blickwinkel so oder so bewerten kann, die aber in jedem Fall sehr hart war. Während wir noch dabei waren, uns neu zu sortieren, fiel das 2:0. Was danach folgte, verdient großen Respekt. In Unterzahl spielten wir eine überragende zweite Halbzeit. Über weite Strecken wirkte es eher so, als wäre Buchholz die Mannschaft mit einem Mann weniger. Wir erspielten uns Chance um Chance, setzten den BFC permanent unter Druck und ließen kaum etwas zu. Leider sprang dabei nur der verwandelte Elfmeter von Steffen Glade heraus. Nach unserer Auffassung hätte es in der zweiten Halbzeit einen weiteren klaren Strafstoß für uns geben müssen. Dann wäre das Spiel möglicherweise noch einmal komplett gekippt. Am Ende haben wir alles nach vorne geworfen und kurz vor Schluss das 3:1 kassiert. Das Ergebnis steht, aber wenn man allein die zweite Halbzeit betrachtet, hätten wir heute mindestens einen Punkt verdient gehabt."