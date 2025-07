Borssum zieht mit 5:1-Erfolg beim FC Norden in nächste Pokalrunde ein

Der SV Blau-Weiß Borssum ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Pflichtspielsaison gestartet. In der ersten Runde des Bezirkspokals setzten sich die Borssumer beim FC Norden klar mit 5:1 (1:1) durch und zogen damit souverän in die nächste Runde ein. Überschattet wurde der Erfolg allerdings von einer Verletzung von Diko Mustafic, der nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden musste.