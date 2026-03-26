– Foto: Sascha Drenth

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht erneut spannende Duelle mit brisanten Tabellensituationen. Während Spitzenreiter TuS Pewsum seine Serie fortsetzen will, kämpfen Teams wie BW Borssum und TuS Eintracht Hinte um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch im Mittelfeld kommt es zu packenden Begegnungen, bei denen Mannschaften wie Großefehn, Wallinghausen oder TuRa Westrhauderfehn ihre Positionen festigen wollen.

Am 22. Spieltag empfängt der FC Norden die Mannschaft aus Larrelt/Wybelsum. Nach dem torlosen Remis gegen VfL Germania Leer wollen die Gastgeber wieder Punkte einfahren und ihre Heimstärke nutzen. Die Gäste stehen nach der 1:3-Niederlage gegen Hage unter Druck und werden versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Entscheidend wird sein, wer die Kontrolle im Mittelfeld gewinnt und die eigenen Chancen besser verwertet.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Großefehn Großefehn SpVg Aurich SpVg Aurich 15:00 PUSH

Der SV Großefehn empfängt die SpVg Aurich nach dem 3:2-Erfolg bei SV Concordia Ihrhove. Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen und den zweiten Tabellenplatz weiter festigen. Aurich steckt nach der 1:3-Niederlage gegen Borssum im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Es wird erwartet, dass Großefehn die Partie kontrolliert und Aurich auf Konter lauert.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 15:30 PUSH

TuS Eintracht Hinte empfängt SV Concordia Ihrhove, welche nach der 0:4-Niederlage gegen Großefehn anreisen. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um das Tabellenende nicht noch weiter zu verschärfen. Ihrhove will die Auswärtsstärke zeigen. Das Match verspricht einen offenen Schlagabtausch, bei dem Konstanz in der Defensive entscheidend sein wird.

Germania Leer empfängt TV Bunde nach dem 0:0 gegen den FC Norden. Für die Gastgeber zählt jeder Punkt, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten. Bunde zeigte zuletzt beim 2:0-Sieg gegen TuS Eintracht Hinte wieder Kampfgeist und will diesen Schwung mitnehmen. Das Duell verspricht eine enge Partie, in der die Defensive beider Teams gefragt sein wird.

Wallinghausen trifft auf den SV Hage nach dem knappen 1:0-Erfolg beim Süderneulander SV. Die Gastgeber wollen mit einem weiteren Sieg ihre Serie fortsetzen und ihre Ambitionen im oberen Mittelfeld unterstreichen. Hage kommt nach dem 3:1-Sieg gegen Larrelt/FA Wybelsum selbstbewusst in die Partie. Entscheidend wird sein, wer die Offensivaktionen effizient abschließt und die Konzentration über 90 Minuten hält.

TuRa Westrhauderfehn empfängt den Süderneulander SV nach der 2:3-Niederlage beim TuS Middels. Die Gastgeber wollen nun die drei Punkte zu Hause behalten und ihre Position im oberen Mittelfeld ausbauen. Süderneuland muss sich nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Wallinghausen steigern, um nicht weiter abzurutschen. Das Duell verspricht viel Intensität, wobei die Defensive beider Teams entscheidend sein könnte.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor TuS Middels TuS Middels 15:00 PUSH

Germania Wiesmoor trifft auf den TuS Middels nach der 0:5-Klatsche beim TuS Pewsum. Die Gastgeber wissen, dass es aller voraussicht nach nächstes Jahr in der Kreisliga ran geht und haben realistisch nur noch Chance auf Schadensregulierung. Middels hingegen konnte zuletzt mit dem 3:2-Sieg gegen TuRa Westrhauderfehn Selbstvertrauen tanken und wittert die Möglichkeit auf die nächsten Big-Points.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum TuS Pewsum Pewsum 15:30 PUSH