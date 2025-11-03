Wie schon am Wochenende zuvor machte das Wetter auch am 14. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems I einigen Mannschaften einen Strich durch die Rechnung. Mehrere Partien mussten kurzfristig abgesagt werden, doch die Begegnungen, die stattfinden konnten, boten reichlich Spannung und klare Botschaften im Tabellenrennen. Besonders das Spitzenduo aus Pewsum und Großefehn marschiert weiter unaufhaltsam vorneweg.

Ligaprimus TuS Pewsum ließ auch in Aurich nichts anbrennen und feierte einen souveränen 4:1-Auswärtssieg. Die Offensive der Gäste zeigte sich einmal mehr in Torlaune und machte früh alles klar. Aurich konnte nur kurzzeitig mithalten, bevor Pewsum den Deckel draufmachte. Mit dem 13. ungeschlagenen Spiel in Folge (35 Punkte, 47:6 Tore) untermauert Pewsum eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen.

In einem intensiven Stadtderby behielt der SV BW Borssum die Oberhand und gewann mit 4:2 bei den Sportfreunden Larrelt. Vor allem in der zweiten Hälfte war Borssum das aktivere Team und konnte die Partie drehen. Larrelt bäumte sich zwar nach dem Rückstand auf, konnte diesen aber nicht mehr entscheidend aufholen. Durch den Sieg verbessert sich Borssum mit 21 Punkten auf Rang sechs, während Larrelt bei 17 Zählern stagniert.

Der SV Hage setzte sich vor 400 Zuschauern im Ostfriesland-Duell verdient mit 3:1 beim FC Norden durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt und legten nach der Pause entscheidend nach, sodass es nach 77 gespielten Minuten 3:0 für Hage stand. Norden, das mit 13 Punkten weiter im unteren Tabellenmittelfeld steckt, konnte dem Druck kaum standhalten und lediglich in der Nachspielzeit den Ehrentreffer erzielen. Hage bleibt damit mit nun 22 Zählern auf Platz fünf und etabliert sich weiter in der oberen Tabellenhälfte.

Ein echtes Debakel erlebte der Tabellenletzte Hinte gegen ein starkes TuRa Westrhauderfehn. Die Gäste schossen sich beim 9:0-Kantersieg regelrecht in einen Rausch und festigten damit Platz vier (22 Punkte). Hinte dagegen kassierte bereits die 13. Niederlage im 14. Spiel und bleibt mit nur drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. TuRa überzeugte vor allem mit hohem Tempo und einer beeindruckenden Effizienz vor dem Tor.