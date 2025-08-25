Borssum trotzt Bunde: Spektakel endet mit 2:2-Remis

Bunde eiskalt, Borssum glücklos

Vor der Pause lief bei den Gastgebern wenig zusammen. Zwar erspielte sich Borssum immer wieder gefährliche Szenen vor dem Tor, doch die letzte Konsequenz fehlte im Abschluss. Ganz anders die Gäste: Bunde nutzte die Fehler der Blau-Weißen kompromisslos aus und ging mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Rote Karte als Wachmacher

Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig zu kippen, als Borssum in der 51. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl weiterspielen musste. Doch anstatt zu resignieren, drehte die Mannschaft auf und zeigte eine beeindruckende Moral. Spätestens als auch die Gäste nach einer Tätlichkeit ihren Torhüter durch Platzverweis verloren, witterte Borssum die Chance zur Wende.

Möhle nervenstark vom Punkt

Nico Möhle übernahm Verantwortung und verwandelte gleich zwei Strafstöße eiskalt – der viel umjubelte 2:2-Ausgleich war die Folge. In einer turbulenten Schlussphase lag der Sieg für Blau-Weiß gleich mehrfach in der Luft: Eduard Majer, Jos Jakobs und Diko Mustafic hatten den Lucky Punch auf dem Fuß, scheiterten jedoch am Aluminium, am glänzend reagierenden Ersatzkeeper oder verfehlten das Ziel denkbar knapp. Auf der Gegenseite bewahrte Nico Wilhelms seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem K.o.-Schlag.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2, das beiden Teams viel abverlangte und den Zuschauern ein packendes Bezirksliga-Spektakel bot. Borssum bewies einmal mehr große Moral, bleibt ungeschlagen und zeigt, dass mit der Mannschaft auch in dieser Saison jederzeit zu rechnen ist.