– Foto: Sascha Drenth

Nach der bitteren Last-Minute-Auswärtsniederlage beim SV Hage (2:1) empfängt der SV BW Borssum am Donnerstag Abend Concordia Ihrhove und hat die Chance den Frust sich ein wenig von der Seele zu kicken. Darüber hinaus besteht auch noch eine Rechnung aus dem Hinspiel welche beglichen werden soll – am 5. Spieltag siegte die Concordia mit 2:0.

So richtig um was gehen tut es in der restlichen Saison für beide Teams nicht mehr. Während Borssum aktuell die Saison auf dem gleichen Tabellenplatz wie in der Vorsaison beenden würde (8), verbesserte sich Ihrhove beachtlich und steht stand jetzt auf Tabellenplatz fünf – die vergangene Saison wurde auf Platz zehn beendet. Ihrhove besticht in der laufenden Spielzeit vor allem durch einen starke Offensive, was sich auch am vergangenen Spieltag beim 4:1 über den TV Bunde widerspiegelte. Ingesamt steht die Concordia nun bei bereits 55 erzielten Toren – in der gesamten letzten Saison traf die Mannschaft 56 mal. Beide Akteure sind eher dafür bekannt wie eine Wundertüte aufzutreten, weshalb eine Prognose nahezu unmöglich abzugeben ist. Fakt ist, bei bestem Fußballwetter dürfen sich die Zuschauer in Borssum auf eine interessante Bezirksliga-Partie freuen, in der alles offen ist.