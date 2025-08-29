Borsigwalde vs Friedenau – wer setzt den nächsten Punch?

Morgen, 14:30 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin II BFC Preussen BFC Preussen II 14:30 PUSH

Ein Kellerduell gleich zu Beginn des zweiten Spieltags: Empor II steht nach dem 2:6 beim 1. FC Schöneberg auf Platz 15. Trainer Maximilian Weber und Cem Tekin wissen, dass ihre Defensive zu anfällig war und im Heimspiel stabiler auftreten muss. Aufsteiger Preussen II unter Trainer René Wendt startete mit einem 1:3 gegen Borsigwalde ebenfalls mit einer Niederlage und liegt auf Platz 11. Beide Teams wollen unbedingt punkten, um nicht schon früh am Tabellenende festzuhängen.

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln FC Internationale Berlin 1980 FC Inter 12:00 PUSH

Das Topspiel dieses Wochenendes: Schwarz Weiß Neukölln ist nach dem 4:2 bei Berliner SV 92 hervorragend gestartet und rangiert auf Platz 6. Trainer Michael Karakaya sieht eine Mannschaft, die offensiv mutig auftritt. Nun kommt mit Inter der Tabellenführer: Das Team von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk zerlegte zum Auftakt Hilalspor mit 7:2, wobei Gaston Ignacio Nieto und S. Henrich Paya jeweils dreifach trafen. Inter will die Tabellenführung behaupten, Neukölln den Favoriten ärgern. Ein echtes Highlight-Spiel.

Der Aufsteiger aus Charlottenburg-Wilmersdorf erlebte mit dem 0:3 bei Pfeffersport einen ernüchternden Start. Trainer Axel Liebenamm und Stefan Wirkus erwarten nun die nächste schwere Aufgabe. Mit Schöneberg kommt der Tabellenzweite: Das Team von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya feierte beim 6:2 gegen Empor II einen furiosen Einstand, Enes Uzun traf doppelt. Aufsteiger gegen Aufsteiger – doch die Ausgangslage ist klar: Schöneberg reist als Favorit nach Wilmersdorf.

So., 31.08.2025, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor Pfeffersport Pfeffersport 13:30 PUSH

Hilalspor startete denkbar schlecht in die Saison. Beim 2:7 gegen Inter brach die Defensive von Trainer Erdinc Celen und Murat Akkas völlig auseinander, aktuell bedeutet das Tabellenplatz 16. Nun wartet mit Aufsteiger Pfeffersport eine der positiven Überraschungen: Das Team von Benno Scholze gewann sein erstes Landesliga-Spiel mit 3:0 gegen die SF Charlottenburg-Wilmersdorf und liegt auf Platz 4. Pfeffersport will den Schwung nutzen, während Hilalspor dringend Wiedergutmachung betreiben muss. Bevor die Reise Richtung Bezirksliga gehen könnte.

Die Amateure von Trainer Edgar Döring stehen nach dem 1:3 bei Friedenau auf Platz 12. Nun kommt mit Hürtürkel ein Gegner, der ebenfalls einen Fehlstart hinlegte. Trainer Abdüssamed Demirel sah beim 2:4 gegen Johannisthal zwar einen couragierten Auftritt, am Ende aber keine Punkte. Platz 10 ist die Folge. Beide Teams wollen ihren ersten Saisonsieg einfahren, um nicht ins untere Drittel zu rutschen. Es dürfte ein enges Match im Mittelfeld werden.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal Berliner SC Berliner SC II 14:00 PUSH

Johannisthal, Absteiger aus der Berlin-Liga und einer der großen Aufstiegsfavoriten, feierte zum Auftakt ein 4:2 bei Hürtürkel. Trainer Danilo Bethke kann sich dabei besonders auf Yoshua Lüdtke verlassen, der mit drei Treffern die Torjägerliste anführt. Mit Platz 5 ist der Start gelungen. Nun wartet mit dem Berliner SC II ein Gegner, der ebenfalls siegreich begann. Trainer Dominique Leitner sah beim 4:1 gegen Berolina Mitte eine starke Vorstellung seines Teams, das damit auf Rang 3 steht. Ein echtes Spitzenspiel zweier Aufstiegskandidaten.

Borsigwalde ist mit einem 3:1 bei Preussen II in die Saison gestartet und will nachlegen. Trainer Rogerio De Almeida weiß, dass sein Team vor allem kämpferisch überzeugt hat. Gegner Friedenau gewann mit demselben Ergebnis gegen die Berliner Amateure. Trainer Thomas Plohmann kann sich auf Torjäger Ihab Al-Khalaf verlassen, der bereits doppelt traf. Ein Duell zweier Teams, die den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten wollen.

So., 31.08.2025, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Berliner SV 92 BSV 1892 14:10 PUSH