Borsigwalde vs Friedenau – wer setzt den nächsten Punch?

Der 2. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 verspricht packende Duelle. Während Inter und Schöneberg nach Torfestivals vorneweg marschieren, lauern Johannisthal und Aufsteiger Pfeffersport im Windschatten. Acht Partien stehen am Wochenende auf dem Programm – wir blicken auf alle Begegnungen
Ein Kellerduell gleich zu Beginn des zweiten Spieltags: Empor II steht nach dem 2:6 beim 1. FC Schöneberg auf Platz 15. Trainer Maximilian Weber und Cem Tekin wissen, dass ihre Defensive zu anfällig war und im Heimspiel stabiler auftreten muss. Aufsteiger Preussen II unter Trainer René Wendt startete mit einem 1:3 gegen Borsigwalde ebenfalls mit einer Niederlage und liegt auf Platz 11. Beide Teams wollen unbedingt punkten, um nicht schon früh am Tabellenende festzuhängen.
Das Topspiel dieses Wochenendes: Schwarz Weiß Neukölln ist nach dem 4:2 bei Berliner SV 92 hervorragend gestartet und rangiert auf Platz 6. Trainer Michael Karakaya sieht eine Mannschaft, die offensiv mutig auftritt. Nun kommt mit Inter der Tabellenführer: Das Team von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk zerlegte zum Auftakt Hilalspor mit 7:2, wobei Gaston Ignacio Nieto und S. Henrich Paya jeweils dreifach trafen. Inter will die Tabellenführung behaupten, Neukölln den Favoriten ärgern. Ein echtes Highlight-Spiel.
Der Aufsteiger aus Charlottenburg-Wilmersdorf erlebte mit dem 0:3 bei Pfeffersport einen ernüchternden Start. Trainer Axel Liebenamm und Stefan Wirkus erwarten nun die nächste schwere Aufgabe. Mit Schöneberg kommt der Tabellenzweite: Das Team von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya feierte beim 6:2 gegen Empor II einen furiosen Einstand, Enes Uzun traf doppelt. Aufsteiger gegen Aufsteiger – doch die Ausgangslage ist klar: Schöneberg reist als Favorit nach Wilmersdorf.
Hilalspor startete denkbar schlecht in die Saison. Beim 2:7 gegen Inter brach die Defensive von Trainer Erdinc Celen und Murat Akkas völlig auseinander, aktuell bedeutet das Tabellenplatz 16. Nun wartet mit Aufsteiger Pfeffersport eine der positiven Überraschungen: Das Team von Benno Scholze gewann sein erstes Landesliga-Spiel mit 3:0 gegen die SF Charlottenburg-Wilmersdorf und liegt auf Platz 4. Pfeffersport will den Schwung nutzen, während Hilalspor dringend Wiedergutmachung betreiben muss. Bevor die Reise Richtung Bezirksliga gehen könnte.
Die Amateure von Trainer Edgar Döring stehen nach dem 1:3 bei Friedenau auf Platz 12. Nun kommt mit Hürtürkel ein Gegner, der ebenfalls einen Fehlstart hinlegte. Trainer Abdüssamed Demirel sah beim 2:4 gegen Johannisthal zwar einen couragierten Auftritt, am Ende aber keine Punkte. Platz 10 ist die Folge. Beide Teams wollen ihren ersten Saisonsieg einfahren, um nicht ins untere Drittel zu rutschen. Es dürfte ein enges Match im Mittelfeld werden.
Johannisthal, Absteiger aus der Berlin-Liga und einer der großen Aufstiegsfavoriten, feierte zum Auftakt ein 4:2 bei Hürtürkel. Trainer Danilo Bethke kann sich dabei besonders auf Yoshua Lüdtke verlassen, der mit drei Treffern die Torjägerliste anführt. Mit Platz 5 ist der Start gelungen. Nun wartet mit dem Berliner SC II ein Gegner, der ebenfalls siegreich begann. Trainer Dominique Leitner sah beim 4:1 gegen Berolina Mitte eine starke Vorstellung seines Teams, das damit auf Rang 3 steht. Ein echtes Spitzenspiel zweier Aufstiegskandidaten.
Borsigwalde ist mit einem 3:1 bei Preussen II in die Saison gestartet und will nachlegen. Trainer Rogerio De Almeida weiß, dass sein Team vor allem kämpferisch überzeugt hat. Gegner Friedenau gewann mit demselben Ergebnis gegen die Berliner Amateure. Trainer Thomas Plohmann kann sich auf Torjäger Ihab Al-Khalaf verlassen, der bereits doppelt traf. Ein Duell zweier Teams, die den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten wollen.
Berolina Mitte erwischte mit dem 1:4 bei Berliner SC II einen ernüchternden Saisonauftakt . Trainer Pierre Tänzer muss vor allem in der Defensive Antworten finden. Der Berliner SV 92 verliert im ersten Ligamatch 2:4 gegen Schwarz Weiß Neukölln. Trainer Dennis Linke will nun die ersten Punkte mitnehmen. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis – das Duell könnte richtungsweisend für die kommenden Wochen sein.
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!