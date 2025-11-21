Borntal und der "Marsch" zum Klassenerhalt?!

Sören Freytag und Sascha Ehrhardt übernahmen im Sommer als gleichgestelltes Trainerteam den Aufsteiger aus Borntal und schweben seitdem immernoch auf der Euphoriewelle. Letztgenannter stellte sich mit Blick auf das Spiel beim Tabellenführer den Fragen von FuPa Thüringen und geht dabei auch auf eine witzige Wette mit seiner Mannschaft ein...

Sascha Ehrhardt: Die Idee, im Falle eines vorzeitigen Klassenerhalts zum letzten Saisonspiel zu laufen, ist bei uns schon während der Vorbereitung gereift. Mitgeteilt haben wir es der Mannschaft bereits vor einem unserer ersten Heimspiele. Dies soll eine kleine, lustige (wenn auch nicht lustig für uns) Extramotivation für die Spieler sein, vielleicht nochmal eine paar extra Prozentpunkte herauszukitzeln. Generell versuchen wir, den Spaß in der Truppe zu fördern und damit die gute Stimmung und den Zusammenhalt innerhalb des Teams hochzuhalten.

FuPa Thüringen: Wir haben gelesen, dass ihr ne kuriose Wette mit eurer Mannschaft am "Laufen" habt. Erzähl mal mehr davon. Wie und wann kam es zu der Idee zum letzten Spiel nach Artern zu laufen?

Sascha: Mit der Punkteausbeute sind wir absolut zufrieden und über dem, was wir uns persönlich als Mindestziel für die Hinrunde gesetzt haben. Trotzdem geht es für uns weiterhin in erster Linie nur um den Klassenerhalt. Gerade unter dem Aspekt, dass es unter Umständen auch ganz schnell auf 4 Absteiger hinauslaufen kann. Wenn wir uns jetzt zurücklehnen und denken, dass das ein Selbstläufer wird, im April aber noch immer mit 23 Punkten da stehen, sind wir die Deppen der Liga. Um das zu vermeiden, ackern wir weiter für unser Ziel.

FuPa Thüringen: Nach 23 Punkten aus 12 Spielen habt ihr womöglich sogar schon mit der Planung begonnen, denn der Klassenerhalt scheint ja nun wohl mehr als realistisch.

FuPa Thüringen: Selbst zwei Niederlagen in Folge haben euch nicht aus der Bahn geworfen und mit dem 5:1 gegen Bad Tennstedt ist es nun für euch an der Zeit beim großen Stadtnachbarn Erfurt Nord für die nächste Überraschung zu sorgen?

Sascha: Die letzten Spiele haben gezeigt, wie schnell es in die eine, aber auch die andere Richtung gehen kann. Nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Deshalb war es ein unfassbar wichtiger Sieg und diesen Rückenwind aus dem letzten Spiel gegen Bad Tennstedt wollen wir natürlich mitnehmen, was auch nötig sein wird, um an der Grubenstraße zu bestehen.



FuPa Thüringen: Wie schätzt du eure Chancen dort ein und was muss gegen Nord funktionieren um den Tabellenführer zu stürzen?

Sascha: Wir werden nie mit der Einstellung an ein Spiel rantreten, dass uns ein Punkt reicht oder wir mit einer knappen Niederlage zufrieden wären. Unser Matchplan ist jede Woche darauf ausgelegt, unser Stärken und die Schwächen der Gegner so zu nutzen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Dass das nicht immer gelingen kann, gerade als Aufsteiger in einer Liga, in der viele Vereine in Sachen Erfahrung und auch strukturell noch auf einem ganz anderen Level sind, ist uns natürlich bewusst.



FuPa Thüringen: Aber nochmal konkret: Was wird es brauchen gegen den Tabellenführer?

Sascha: Wir werden am Samstag einen Sahnetag brauchen, an dem jedes Rädchen ins andere greift. Spielerisch kann und wird uns nicht alles gelingen, aber mental müssen wir von Minute 1 an da sein, mit dem Willen, für die 3 Punkte alles auf dem Platz zu lassen und zu leiden.

Wir wollen die letzten 3 Spiele der Hinrunde so erfolgreich wie möglich bestreiten. Dann haben wir in der Winterpause vielleicht schon etwas Zeit zu überlegen, wie wir bei unserem Marsch nach Artern bescheißen können.

FuPa Thüringen: Wir werden euch und natürlich auch die Wette weiter im Blick behalten und wünschen euch und eurer Mannschaft alles Gute für die kommenden Aufgaben. :-)