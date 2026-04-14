Borntal jubelt – Germania verpasst Tabellenführung

Bereits in der Hinrunde entführte Borntal einen Punkt aus Wüstheuterode. Zuhause war unter anderem Kapitän Paul Herrmann (Nr.25) mit seinen Eckbällen maßgeblich am Sieg des Aufsteigers beteiligt. – Foto: Rocco Menger

Am Ende stand ein etwas glücklicher Heimsieg für die Gastgeber, während die Gäste vor allem mit dem Zustandekommen der Gegentore haderten.

Vor allem in den entscheidenden Momenten agierten die Gäste nicht zwingend genug. Lediglich rund 15 Minuten im ersten Durchgang sowie etwa 25 Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Wüstheuterode dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. In den übrigen Phasen fehlte sowohl offensiv die Durchschlagskraft als auch defensiv die notwendige Stabilität.

Dabei erwischte Wüstheuterode keinen optimalen Tag. „Die Enttäuschung über das Ergebnis war groß – sowohl aufgrund des Spielverlaufs als auch unserer eigenen Leistung“, resümierte Germania-Coach Alexander Henke nach der Partie.

Die Gegentore fielen dabei aus Sicht der Gäste unglücklich – waren aber keineswegs zufällig. „Wir machen in der Entstehung der Eckbälle, die zu zwei Gegentoren führen, und auch vor dem dritten Treffer zu viele unnötige Fehler“, so Henke. Besonders bitter: Gleich zwei Gegentreffer resultierten direkt aus Standardsituationen nach vermeidbaren Ballverlusten. Trotzdem wäre für die Germania mehr drin gewesen. „Ein Punkt wäre aufgrund des Spielverlaufs sicher verdient gewesen“, betonte Henke, der die Leistung seiner Mannschaft insgesamt kritisch einordnete.

Auf der anderen Seite zeigte sich Borntal-Coach Sören Freytag erleichtert über die drei Punkte – auch wenn er den Spielverlauf realistisch einschätzte: „Der Sieg war für den Kopf verdammt wichtig. So dumm es klingt, aber als Aufsteiger hatten wir erst einmal zwei sieglose Spiele und wir wollten alles dafür tun, um keine Negativserie zu starten. Das ist uns mit etwas Spielglück bei den Toren auch ganz gut gelungen.“

Ein Blick auf die Rückrunde zeigt bei Wüstheuterode ein gemischtes Bild: Während die Germania gegen Topteams wie den FC Erfurt Nord und den FC Union Mühlhausen überzeugte, fehlt bislang die Konstanz über mehrere Spiele hinweg. „Unsere Leistungen sind insgesamt noch nicht konstant genug“, stellte Henke klar. Ein Grund dafür liegt auch in der angespannten Personalsituation. Mehrere Leistungsträger fehlen aktuell verletzungsbedingt. Dennoch will man das nicht als Ausrede gelten lassen: „Im Verbund sind wir in der Lage, diese Ausfälle zu kompensieren – dafür muss aber jeder zu 100 Prozent bereit sein.“

Trotz der Niederlage bleibt die Germania weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, da sich Sondershausen und Walschleben mit 1:1 trennten. Nach 22 Spieltagen steht Rang drei zu Buche, nur drei Punkte trennen das Team vom Platz an der Sonne.

Am kommenden Spieltag wartet mit dem VfB Artern die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Der VfB präsentiert sich aktuell formstark, meldete sich mit einem 1:0 gegen Gispersleben wieder zurück im Abstiegskampf und wird der Germania alles abverlangen, um die deutliche 1:10 Niederlage aus der Hinrunde vergessen zu machen. Henke macht die Marschroute klar: „Jeder muss sich zerreißen und wir müssen unseren besten Fußball spielen, wenn wir die Punkte zu Hause behalten wollen.“