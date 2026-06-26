Bornschein findet neuen Club: "Ich freue mich auf eine geile Liga"

– Foto: 1. FC Lokomotive Leipzig

Sein Debüt im neuen Dress feiert Ricky Bornschein ausgerechnet im Burgenlandkreis. Wenige Stunden vor dem Gastspiel beim Kreisliga-Meister Droyßiger SG hat der 1. FC Lokomotive Leipzig den aus Sachsen-Anhalt stammenden Angreifer als Neuzugang präsentiert.

"Mit Ricky bekommen wir einen physisch starken Stürmer, der in all seinen Stationen nachgewiesen hat, dass er Tore schießen kann. Durch seinen regionalen Bezug wird er nicht lange brauchen, sich bei uns im Team zu integrieren und wohlzufühlen", sagt Leipzigs Sportdirektor Toni Wachsmut über den Angreifer. Zum Spielerprofil:

Dieser blickt auf einen ganz besonderen Weg in den Leistungsfußball zurück. Bei seinem Ausbildungsverein FC ZWK Nebra hatte Bornschein seine ersten Herren-Spiele noch in der Kreisoberliga bestritten. Über Stationen beim VfB Merseburg und beim SV Edelweiß Arnstedt (jeweils Verbandsliga) arbeitete er sich in die Oberliga - lief in dieser für den 1. FC Merseburg und den SV Blau-Weiß Zorbau auf.

Über Blau-Weiß Zorbau und Greuther Führt in die 3. Liga

Als Torschütze vom Dienst zu seinen Zorbauer Zeiten wurde die SpVgg Greuther Fürth auf den 1,93-Meter-Mann aufmerksam. Im Januar 2023 schloss sich Bornschein der Zweitvertretung der Fürther in der Regionalliga Bayern an. Anderthalb Jahre und 21 Treffer später wechselte der Angreifer zum Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Zurückgeworfen wurde Bornschein im Frühjahr 2025 von einer Krebserkrankung. In der vergangenen Saison kehrte der 26-Jährige aber genesen auf den Rasen zurück.

Nun schließt sich der Mittelstürmer dem 1. FC Lokomotive Leipzig an. Beim amtierenden Meister der Regionalliga Nordost unterschrieb Bornschein einen Vertrag bis 2028. Bei der Lok läuft der Angreifer künftig mit der Rückennummer neun auf. "Ich freue mich auf eine geile Liga mit vielen Derbies und spannenden Duellen. Zusammen mit der Mannschaft und unseren Fans im Rücken will ich angreifen und Spaß haben", sagt Bornschein. Sein Debüt feiert er ganz in der Nähe seiner Geburtsstadt Naumburg.