Borns letzter Einsatz

Am Samstag steigt das 377 Regionalliga-Spiel des FC-Astoria Walldorf und in jedem einzelnen davon stand Matthias Born als Cheftrainer an der Seitenlinie. Jene 377. Partie bei der SGV Freiberg (Anpfiff, 14 Uhr) wird die letzte für den 53-Jährigen sein, der nach elf erfolgreichen Jahren aufhört.