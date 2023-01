Bornreiher siegt mit Werders Traditions-Team in Oldenburg Timo Kanigowski nimmt am Oldenburger "Cup der Öffentlichen" teil

Wer gestern ab 18 Uhr auf Sport1 das Hallenturnier der Traditionsmannschaften in der Oldenburger EWE-Arena gesehen hat, der hat sicherlich einen bekannten Spieler aus der Region erkannt: Vom SV BW Bornreihe stand Timo Kanigowski im Aufgebot der Werder Traditonsmannschaft.

Sonst steht Timo Kanigowski mit seinen Mitspielern Philip Bähr, Christoph Müller, Kai Diesing oder Loris Menger vom SV BW Bornreihe auf dem Feld. Gestern allerdings lauteten die Namen seiner bekannten Mitspieler anders, z.B. Ailton, Nelson Valdez, Philipp Bargfrede, Marko Marin und Aaron Hunt.

Seit 2019 trainiert Kanigowski bereits regelmäßig mit der Traditionself von Werder Bremen und hat an einigen Veranstaltungen mit dem Team teilgenommen. Nach einer zweijährigen Pause kehrte der Budenzauber nach Oldenburg zurück: Mitten in der fußballfreien Zeit stieg in der EWE-Arena wieder das Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften, bei dem sechs Teams gespickt mit Ex-Stars für beste Unterhaltung sorgte. Auch einige Fußballfans aus dem Landkreis Rotenburg hatten sich auf den Weg nach Oldenburg gemacht.

Kanigowski und sein Team vom SV Werder Bremen siegten in der Gruppe B gegen das Team Türkei 7:4 und spielten 1:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Damit zog die Traditionself als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort wartete Gastgeber VfB Oldenburg und wurde vom Team von der Weser klar mit 5:0 besiegt. Im Finale traf der SVW auf die Mannschaft des VfL Bochum, doch auch die Bochumer konnten die Bremer nicht stoppen und so ging Timo Kanigowski mit der Werder Traditionself als verdienter Sieger vom Feld.