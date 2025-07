Bornreihe verspielt 3:0-Führung

Im Vergleich zum mühevollen 4:2-Pokalerfolg in Fischerhude fanden die „Moorteufel" wesentlich besser in die Partie hinein. Der schwungvolle Start spiegelte sich frühzeitig im Resultat wieder. Jeremy da Rocha Nunes sowie David Dere sorgten für die schnelle 2:0-Führung nach 14 Minuten. Als Loris Menger kurz vor der Pause auf 3:0 erhöhte, schien die Begegnung gelaufen. Im zweiten Abschnitt übernahm allerdings der OSC das Kommando und unterstrich, warum er in der Bremen-Liga zu den Meisterschaftsaspiranten zählt. Marcel Wagner und Julen Txabarria verkürzten schon in der Anfangsviertelstunde auf 3:2. In der 67. Minute gelang Lee Jaehyuk der Ausgleich. Die Bremerhavener arbeiteten auf dem sehr gut gepflegten Rasenplatz am Siegtreffer, den Nicodem Nianga in der Endphase schließlich erzielte - 3:4.