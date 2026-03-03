Bornreihe siegt souverän: Kreisduell wird zur klaren Angelegenheit

– Foto: Rolf Schmietow

Damals mussten sich die Kreisstädter zwar mit 4:1 geschlagen geben, sie hielten aber die Begegnung aber über weite Strecken offen und lagen zunächst sogar in Führung. Im am Sonntagabend durchgeführten Vergleich auf dem Loxstedter Kunstrasenplatz hatte der SVBWB über weite Strecken das Kommando inne. Er führte schon nach 35 Minuten durch Tore von Jeremy da Rocha Nunes und Julien Schiereck - beide trafen bereits beim vorherigen 4:1-Sieg in Bremerhaven - mit 2:0. Schiereck ließ in der 54. Minute noch das 3:0 folgen, womit die Begegnung frühzeitig entschieden war. Der eingewechselte Fabian Linne setzte in der Schlussminute sogar noch einen Treffer drauf.