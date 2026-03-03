Bornreihe siegt souverän: Kreisduell wird zur klaren Angelegenheit

Sowohl der SV Blau-Weiß Bornreihe als auch der VSK Osterholz-Scharmbeck mussten noch auf den Start in die Landesliga-Restrunde warten. Das kurzfristig vereinbarte Testspiel verlief anders als das Ligaduell eindeutig.
Damals mussten sich die Kreisstädter zwar mit 4:1 geschlagen geben, sie hielten aber die Begegnung aber über weite Strecken offen und lagen zunächst sogar in Führung. Im am Sonntagabend durchgeführten Vergleich auf dem Loxstedter Kunstrasenplatz hatte der SVBWB über weite Strecken das Kommando inne. Er führte schon nach 35 Minuten durch Tore von Jeremy da Rocha Nunes und Julien Schiereck - beide trafen bereits beim vorherigen 4:1-Sieg in Bremerhaven - mit 2:0. Schiereck ließ in der 54. Minute noch das 3:0 folgen, womit die Begegnung frühzeitig entschieden war. Der eingewechselte Fabian Linne setzte in der Schlussminute sogar noch einen Treffer drauf.
Somit beendete der SV Blau-Weiß Bornreihe eine witterungsbedingt kompliziert verlaufene Vorbereitung in sehr ansprechender Verfassung. Die vier Testspiele wurden allesamt mit Siegen abgeschlossen, bei einem Torverhältnis von 15:5 abgeschlossen. Die Form wollen die „Moorteufel" mit ins erste Pflichtspiel gegen den SV Lindwedel-Hope transportieren. Der VSK gastiert parallel bei Treubund Lüneburg, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.