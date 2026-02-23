Bornreihe siegt nach 3:1-Rückstand!

– Foto: Rolf Schmietow

Dabei war den „Moorteufeln" die fehlende Praxis anzumerken. Insbesondere in der Anfangsphase standen sie auf verlorenem Posten und lagen schon nach 25 Minuten mit 2:0 im Hintertreffen. Dennis Wego traf doppelt für die in der Landesliga Weser-Ems aktiven Hausherren. Leandro Almeida Vieira verkürzte zwar wenig später per Strafstoß, doch Wego legte keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel nach. Der SVBWB gab sich aber nicht geschlagen und verkürzte durch Jeremy da Rocha Nunes. Darüber hinaus schienen sich die zahlreichen Einheiten der vergangenen Wochen, die allesamt außerhalb des Platzes stattfanden, ausgezahlt zu haben. In der 89. Minute gelang Linus Wegener der Ausgleich. Mit Beginn der Nachspielzeit traf Simon Pals sogar noch zum 3:4-Siegtor.