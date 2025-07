Bornreihe schlägt VSK erneut

Das Finalspiel um den Hans-„Hexe“-Wendelken-Cup gewannen die „Moorteufel" mit 3:2. Diesmal duellierten sich die zukünftigen Landesliga-Konkurrenten im Rahmen der Sportwoche Nordsode. Wieder wusste der am Freitag noch mit 2:1 gegen Blumenthal gewinnende VSK die Begegnung offen zu gestalten. Das 1:0 von Jesco Köhler beantwortete Dustin Beller in Minute 52 mit dem Ausgleich. Den längeren Atem besaß allerdings erneut Bornreihe. Loris Menger besorgte in der 78. Minute die neuerliche Führung, die Kevin Stegie veredelte. In der Nachspielzeit ließ Menger sogar noch das 4:1 folgen.