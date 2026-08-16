Bornreihe schafft in der Schlussphase klare Verhältnisse

– Foto: Rolf Schmietow

Anfangs schaute es nach einer klaren Angelegenheit zugunsten der „Moorteufel" aus. Schon nach sieben Minuten erzielte Loris Menger das 0:1. Doch danach fanden die Hausherren auf dem holprigen Geläuf zunehmend besser ins Spiel hinein, schnupperten gleich mehrfach am Ausgleich. Bornreihe konnte sich in dieser Phase auf Torhüter Niklas Griesmeyer verlassen. Vorne blieb es weiter gefährlich. In der 70. Minute erhöhte Menger - letztjähriger Torschützenkönig und nun schon wieder in der Rangliste ganz oben stehend - nach Zuspiel des eingewechselten Edison Mazreku auf 0:2. Darüber hinaus stach mit Fabian Linne ein weiterer Joker. Er nutzte seine rund 20-minütige Einsatzzeit und stellte per Doppelpack den 0:4-Endstand her.