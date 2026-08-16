Bornreihe schafft in der Schlussphase klare Verhältnisse

Der SV Blau-Weiß Bornreihe wurde seiner Favoritenrolle auch beim TSV Etelsen gerecht. Trotz zwischenzeitlicher Schwierigkeiten fuhr er am Ende einen deutlichen Sieg ein und erfreute sich an gleich zwei Doppelpackern.
Anfangs schaute es nach einer klaren Angelegenheit zugunsten der „Moorteufel" aus. Schon nach sieben Minuten erzielte Loris Menger das 0:1. Doch danach fanden die Hausherren auf dem holprigen Geläuf zunehmend besser ins Spiel hinein, schnupperten gleich mehrfach am Ausgleich. Bornreihe konnte sich in dieser Phase auf Torhüter Niklas Griesmeyer verlassen. Vorne blieb es weiter gefährlich. In der 70. Minute erhöhte Menger - letztjähriger Torschützenkönig und nun schon wieder in der Rangliste ganz oben stehend - nach Zuspiel des eingewechselten Edison Mazreku auf 0:2. Darüber hinaus stach mit Fabian Linne ein weiterer Joker. Er nutzte seine rund 20-minütige Einsatzzeit und stellte per Doppelpack den 0:4-Endstand her.
Mit zwei Siegen bei einem Torverhältnis von 9:1-Toren legte der SV Blau-Weiß Bornreihe einen hervorragenden Saisonstart hin. Am Freitag geht es zur SV Ahlerstedt/Ottendorf, wo die Begegnung enger verlaufen dürfte. Der TSV Etelsen will schon am Mittwoch im Kreisduell gegen den SV Vorwärts Hülsen den ersten Saisonsieg einfahren.