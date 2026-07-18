Bornreihe mit Remis nach Rückstand

Am Freitagabend absolvierte der SV Blau-Weiß Bornreihe seinen zweiten Test binnen vier Tagen. Mit der Leher TS wartete erneut eine anspruchsvolle Aufgabe, sodass sich eine bis zum Ende spannende Begegnung entwickelte.

Zunächst gab es auf dem hervorragend bespielbaren Rasenplatz im Speckenbütteler Park nur wenige Höhepunkte. Die zunächst im Vergleich zur knappen Niederlage gegen Verden (0:1) auf einigen Positionen veränderten Gäste bemühten sich um Kontrolle. Lösungen fanden sie allerdings zu selten. Kurz nach dem Seitenwechsel ging dann der Bremen-Ligist durch Serhat Atilgan in Führung. Der eingewechselte Hendrik Lütjen egalisierte in der 71. Minute. Beide Mannschaften fanden sich nicht mit dem 1:1 ab, sondern blieben weiter offensiv. Ein weiterer Treffer blieb jedoch aus.