Bornreihe macht mit Westercelle kurzen Prozess Partie ist schon weit vor der Halbzeitpause gelaufen

Am Sonntagnachmittag traf in der Landesliga der Tabellenführer auf den Drittletzten. Noch klarer als auf dem Papier verlief das Geschehen, denn der SV Blau-Weiß Bornreihe schenkt dem VfL Westercelle ein halbes Dutzend an Toren ein.

Neben dem Kantersieg konnte sich der SV Blau-Weiß Bornreihe auch am Stolpern des TuS Hersfeld erfreuen, der nicht über ein Remis gegen die VSV Hedendorf/Neukloster hinauskam. Am kommenden Sonntag treten die „Moorteufel" beim Schlusslicht in Elstorf an. Der VfL Westercelle, der mit 49 Gegentoren die schwächste Defensive stellt, erwartet mit dem VfL Güldensten Stade einen direkten Konkurrenten.

