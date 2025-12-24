Bornreihe macht mit Trainer de Vries weiter

Sven de Vries führte den SV Blau-Weiß Bornreihe zurück in die obere Tabellenhälfte. Die positive Entwicklung soll auch in der kommenden Spielzeit anhalten.

Der Verein und de Vries einigten sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Dabei gab es zuletzt einige Komplikationen. Co-Trainer Tom Pretzel räumte seinen Posten. Zudem trat der erst im Sommer dazugestoßene Florian Leschnik von seinem Posten als Teammanager schon wieder zurück. „Diesen Abgang musste ich natürlich auch erst mal verdauen", so de Vries (via Weser-Kurier).

Vorerst werde der Vorstand die Tätigkeiten von Leschnik übernehmen. Der A-Lizenzinhaber kann sich auf die Arbeit auf dem Spielfeld konzentrieren. Dort legte er seit seiner Ankunft im November 2023 eine eindrucksvolle Erfolgsserie hin, führte den SVBWB aus dem Abstiegskampf bis an die Spitze der Landesliga. Doch im Herbst verloren die „Moorteufel" etwas ihre Leichtigkeit und blieben sechsmal hintereinander sieglos. Das Jahr endete versöhnlich mit einem 3:2-Last-Minute-Erfolg bei der SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen.