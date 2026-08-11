 2026-08-11T08:43:49.129Z

Ligabericht

Bornreihe II fertigt Beckedorf, Wallhöfen nur Remis

Der erste Spieltag in der Übersicht

von NK · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thees Klaffke

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Kreisliga Osterholz
Aschwarden
Osterholz II
Bornreihe II
Hambergen

In der Kreisliga Osterholz rollte am vergangenen Wochenende auf einigen Plätzen endlich wieder der Ball. Die Tabellenführung übernahm dabei die Reserve von Bornreihe, die Beckedorf mit neun Toren abfertigte. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
3
3
Abpfiff

Sechs Tore fielen beim Duell zwischen Hambergen und Löhnhorst. Ole Oldenburg (3.) und Jannis Finley Kramer (40.) sorgten zunächst für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Chris Meißner verkürzte noch vor der Pause (45.), ehe Jannik Dargel (47.) und Christoph Oberschelp (49.) die Partie innerhalb weniger Minuten zum 3:2 für Löhnhorst drehten. Kramer rettete Hambergen in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:3. Eine Minute später sah Hambergens Jasir Karadeniz die Rote Karte.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
2
0
Abpfiff

Jann-Luka Haase entschied die Partie gegen Meyenburg mit einem Doppelpack. In der 25. Minute brachte er Ihlpohl in Führung, nur sieben Minuten später legte er das 2:0 nach. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss.

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger gab es zwischen Osterholz-Scharmbeck II und Eiche Neu Sankt Jürgen. Jasper Stern brachte die Gäste in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Maxim Alexander Süß antwortete in der 34. Minute mit dem Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht.

Do., 06.08.2026, 19:30 Uhr
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
0
3
Abpfiff
+Video

Hansa Schwanewede nahm mit einem 3:0 drei Punkte aus Pennigbüttel mit. Daniel Gaese brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Janik Nöding erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0. In der 88. Minute sorgte Gaese mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand.

Do., 06.08.2026, 19:30 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
9
2
Abpfiff

Den deutlichsten Sieg des Spieltags feierte Bornreihe II. Steffen Gardianczik traf bereits in der siebten Minute und legte bis zum Schlusspfiff vier weitere Treffer nach (12., 28., 74., 80.). Jeremy da Rocha Nunes (10., 68.) und Louis Luciano Lütjen (45., 63.) waren jeweils doppelt erfolgreich. Für Beckedorf trafen Jannis Niewiem (69.) und Marcus Müller (90.).

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Barisspor Osterholz
Barisspor OsterholzBarissp. OHZ
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
0
0
Abpfiff

Als einzige Begegnung des Spieltags endete das Duell zwischen Aufsteiger Barisspor Osterholz und dem TSV Wallhöfen torlos. Nach 90 Minuten stand ein 0:0 und damit eine Punkteteilung.