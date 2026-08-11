Bornreihe II fertigt Beckedorf, Wallhöfen nur Remis

– Foto: Thees Klaffke

In der Kreisliga Osterholz rollte am vergangenen Wochenende auf einigen Plätzen endlich wieder der Ball. Die Tabellenführung übernahm dabei die Reserve von Bornreihe, die Beckedorf mit neun Toren abfertigte. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Sechs Tore fielen beim Duell zwischen Hambergen und Löhnhorst. Ole Oldenburg (3.) und Jannis Finley Kramer (40.) sorgten zunächst für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Chris Meißner verkürzte noch vor der Pause (45.), ehe Jannik Dargel (47.) und Christoph Oberschelp (49.) die Partie innerhalb weniger Minuten zum 3:2 für Löhnhorst drehten. Kramer rettete Hambergen in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:3. Eine Minute später sah Hambergens Jasir Karadeniz die Rote Karte.

Jann-Luka Haase entschied die Partie gegen Meyenburg mit einem Doppelpack. In der 25. Minute brachte er Ihlpohl in Führung, nur sieben Minuten später legte er das 2:0 nach. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss.

Keinen Sieger gab es zwischen Osterholz-Scharmbeck II und Eiche Neu Sankt Jürgen. Jasper Stern brachte die Gäste in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Maxim Alexander Süß antwortete in der 34. Minute mit dem Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht.

Hansa Schwanewede nahm mit einem 3:0 drei Punkte aus Pennigbüttel mit. Daniel Gaese brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Janik Nöding erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0. In der 88. Minute sorgte Gaese mit seinem zweiten Treffer für den 3:0-Endstand.

Den deutlichsten Sieg des Spieltags feierte Bornreihe II. Steffen Gardianczik traf bereits in der siebten Minute und legte bis zum Schlusspfiff vier weitere Treffer nach (12., 28., 74., 80.). Jeremy da Rocha Nunes (10., 68.) und Louis Luciano Lütjen (45., 63.) waren jeweils doppelt erfolgreich. Für Beckedorf trafen Jannis Niewiem (69.) und Marcus Müller (90.).