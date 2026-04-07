Bornreihe fährt vierten Sieg in Folge ein

Am Ostermontag bestritten der Rotenburger SV und SV Blau-Weiß Bornreihe ein unterhaltsames Verfolgerduell, in dem nach langem Hin und Her die Gäste den längeren Atem besaßen.
Zweimal gelang es dem RSV, einen Rückstand zu egalisieren. Die effektiveren „Moorteufel" legten durch Simon Pals und Julien Schiereck vor, Leon Krämer sowie der eingewechselte Hugo Malyszka glichen jeweils aus. Das 2:2 hatte jedoch nur kurzzeitig Bestand. Ein Eigentor von Franko Jäger brachte dem SVBWB die dritte Führung und stellte die Weichen auf Auswärtssieg (66.). Mit der Führung im Rücken ergaben sich vermehrt Umschaltsituationen. So auch in der 85. Minute, als David Dere das 2:4 erzielte. Wenig später ließ Loris Menger sogar noch das 2:5 folgen und baute seinen Vorsprung in der Torschützenliste aus.
In der Tabelle zog Bornreihe durch den Sieg an Rotenburg vorbei. Ohnehin präsentiert sich der SVBWB in 2026 sehr gut aufgelegt, holte 13 Punkte aus fünf Spielen und empfängt am Sonntag den TuS Harsefeld. Der RSV empfängt schon einen Tag zuvor den abstiegsgefährdeten VfL Güldenstern Stade.