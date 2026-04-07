Bornreihe fährt vierten Sieg in Folge ein

– Foto: Rolf Schmietow

Zweimal gelang es dem RSV, einen Rückstand zu egalisieren. Die effektiveren „Moorteufel" legten durch Simon Pals und Julien Schiereck vor, Leon Krämer sowie der eingewechselte Hugo Malyszka glichen jeweils aus. Das 2:2 hatte jedoch nur kurzzeitig Bestand. Ein Eigentor von Franko Jäger brachte dem SVBWB die dritte Führung und stellte die Weichen auf Auswärtssieg (66.). Mit der Führung im Rücken ergaben sich vermehrt Umschaltsituationen. So auch in der 85. Minute, als David Dere das 2:4 erzielte. Wenig später ließ Loris Menger sogar noch das 2:5 folgen und baute seinen Vorsprung in der Torschützenliste aus.