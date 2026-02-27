Bornreihe dreht auch im letzten Test einen Rückstand

– Foto: Rolf Schmietow

Am Donnerstagabend trat der SV Blau-Weiß Bornreihe bei der Leher TS an. Der Vergleich mit dem Bremen-Ligisten verlief zunächst ausgeglichen, ehe die „Moorteufel" nach dem Seitenwechsel davonzogen.

Das erste Tor des Abends erzielten jedoch die Hausherren durch Augusto Jesus Correia Nguema (12.). Wie schon in Brake, wo ein 1:3 umgebogen wurde, zeigte sich der SVBWB vom Rückstand wenig beeindruckt. Nach einer halben Stunde gelang Kapitän Hendrik Lütten der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt stellte ein Doppelschlag binnen rund 180 Sekunden die Weichen auf Auswärtssieg. Der frisch eingewechselte Julian Schiereck sowie Jeremy da Rocha Nunes sorgten für die 3:1-Führung. In der 85. Minute erhöhte da Rocha Nunes sogar noch auf 4:1 für den Landesligisten.