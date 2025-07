Bornreihe bleibt weiter makellos

Der SV Blau-Weiß Bornreihe knüpft in der laufenden Vorbereitung nahtlos an die exzellenten Ergebnisse aus der Landesliga-Rückserie an. Im Bezirkspokal tat er sich beim SV Lilienthal-Falkenberg jedoch schwer.

Somit erreichte der in der Vorbereitung bisher stets siegreiche SV Blau-Weiß Bornreihe mühevoller als wohl erwartet die 2. Hauptrunde. Dort tritt er am Sonntag beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Fischerhude-Quelkhorn an. Lilienthal-Falkenberg tritt derweil parallel auf der eigenen Sportwoche gegen den SC Borgeld an.

