Bornreihe bezwingt Bremen-Liga-Duo Rückstände werden umgebogen

Am Freitagabend gastierten die „Moorteufel" auf dem Kunstrasenplatz an der Bezirkssportanlage Süd, der aufgrund des starken Regens sogar Pfützen an einigen Ecken des Spielfelds zu bieten hatte. Den Bedingungen entsprechend entwickelte sich eine eher zähe Begegnung, in der die Hausherren durch Kebba Mboge in Führung gingen (22.). Marlow Hinck glich schon sechs Zeigerumdrehungen später zum 1:1 aus. In der 65. Minute gelang Jeremy da Rocha Nunes das 1:2-Siegtor.

Am Wochenende trat der SV Blau-Weiß Bornreihe bei den Hallenturnieren in Loxstedt, wo der Titelgewinn heraussprang, und in Osterholz an. Schon montags wartete das zweite Vorbereitungsspiel. Der FC Union 60 erwies sich ebenfalls als schwer zu schlagender Kontrahent, drehte das 0:1 von Justin Dähnenkamp durch einen Doppelpack von Robin Kalbhenn in ein 2:1. Der zur Pause eingewechselte Jeremy da Rocha Nunes glich nach einer Stunde per Strafstoß aus. In der Schlussphase stellte er die Weichen mit dem 2:3 auf Auswärtssieg (89.). Denis Chinaka ließ sogar noch das 2:4 folgen.

Zu einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung befindet sich der SV Blau-Weiß Bornreihe schon in ansprechender Verfassung. Schon im Laufe der Woche warten zwei weitere Testspiele auf den Landesliga-Spitzenreiter. Donnerstagabend stellt er sich in Habenhausen vor, ehe am Sonntag das Gastspiel beim TV Oyten steigt.

