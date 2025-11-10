Bornheims Serie endet – Rote Karte "nicht nachvollziehbar"

Der SSV Bornheim hat am elften Spieltag der Mittelrheinliga eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen die U23 von Fortuna Köln hinnehmen müssen. In einer turbulenten Partie mit mehreren strittigen Szenen setzten sich die Gäste spät durch. Für Bornheim endete damit eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, während die Mannschaft von Iraklis Metaxas ihren fünften ungeschlagenen Auftritt in Folge feierte und nun als beste Auswärtsmannschaft der Liga auf Platz sieben klettert.
Überschattet wurde das Spiel von einer Kopfverletzung von Fortunas Salvatore Giambra, der sich nach 32 Minuten eine Platzwunde zuzog. Das Spiel wurde für zehn Minuten unterbrochen, Giambra später im Krankenhaus mit fünf Stichen genäht.
Bornheim erwischte den perfekten Start: Justin Krausa traf bereits in der achten Minute zum 1:0. „Kurz darauf trifft Nils Wolters in der 20. Minute nur den Pfosten – mit etwas mehr Spielglück steht es zu diesem Zeitpunkt 2:0 für uns“, schilderte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. Doch anstatt nachzulegen, kassierte der SSV kurz vor der Pause den Ausgleich. Nach einem individuellen Fehler erzielte Jamal Issifou das 1:1 (43.).
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Der Knackpunkt war die 56. Minute, als Marius Jennes wegen Nachtretens an der Mittellinie die Rote Karte sah – eine Entscheidung, die bei Bornheim für massives Unverständnis sorgte. „Marius Jennes wird an der Mittellinie gefoult, fällt zu Boden und trifft im Fallen seinen Gegenspieler. Trotz Freistoß für uns und Gelb für den Gegner zeigt der Schiedsrichter dem gefoulten Marius Jennes die Rote Karte wegen angeblichen Nachtretens – eine Entscheidung, die selbst nach mehrfacher Videoanalyse aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar ist“, so Osmaan. Kurz zuvor (52.) sei es zu einer elfmeterreifen Situation im Fortuna-Strafraum gekommen. "Can Catak wird im Strafraum klar mit einem Schlag ins Gesicht gestoppt. Für uns ist das ein klarer Elfmeter plus Platzverweis – doch das Spiel läuft weiter", zeigte sich Osmaan mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden.
Wenig später kam Fortuna Köln durch einen Handelfmeter zur Führung. „Kevin Biermann grätscht an der Grundlinie den Ball ab – mit beiden Händen hinter dem Rücken. Trotzdem lautet die Entscheidung Handspiel“, kritisierte Osmaan. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gjorgji Antoski sicher zum 2:1.
Trotz Unterzahl kämpfte sich Bornheim zurück ins Spiel. Nach 73 Minuten erzielte Can Catak den 2:2-Ausgleich. „Die Mannschaft hat trotz Unterzahl überragend gekämpft, alles reingeworfen und gegeben“, lobte Osmaan. Doch Fortuna Köln nutzte die verbliebene Überlegenheit kurz vor Schluss aus: Emre Aksoy traf in der 87. Minute zum 3:2-Endstand.
In der zweiten Hälfte sorgten zwei weitere strittige Szenen für Diskussionen: Ein möglicher Elfmeter für Bornheim blieb aus, ein Handspiel im Strafraum wurde lediglich mit Freistoß geahndet. „Am Ende kassieren wir durch einen Stellungsfehler den späten Gegentreffer – der Lucky Punch für Fortuna Köln“, sagte Osmaan enttäuscht.
Für Bornheim bleibt nach einem intensiven Spiel die Erkenntnis, dass die Mannschaft auch in Unterzahl mithalten kann. „Unterm Strich bleibt eine sehr bittere 2:3-Niederlage, die sich in keiner Weise so anfühlt“, resümierte Osmaan. „Wir richten den Blick aber sofort nach vorne: Nächste Woche wartet auswärts in Düren eine schwierige, aber spannende Aufgabe.“
Fortuna Köln II dagegen bleibt das erfolgreichste Auswärtsteam der Mittelrheinliga – und festigte mit einem starken Auftritt in Bornheim seine Position im oberen Tabellenhälfte.