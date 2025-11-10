Bornheims Serie endet – Rote Karte "nicht nachvollziehbar"

Der SSV Bornheim hat am elften Spieltag der Mittelrheinliga eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen die U23 von Fortuna Köln hinnehmen müssen. In einer turbulenten Partie mit mehreren strittigen Szenen setzten sich die Gäste spät durch. Für Bornheim endete damit eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, während die Mannschaft von Iraklis Metaxas ihren fünften ungeschlagenen Auftritt in Folge feierte und nun als beste Auswärtsmannschaft der Liga auf Platz sieben klettert.

Überschattet wurde das Spiel von einer Kopfverletzung von Fortunas Salvatore Giambra, der sich nach 32 Minuten eine Platzwunde zuzog. Das Spiel wurde für zehn Minuten unterbrochen, Giambra später im Krankenhaus mit fünf Stichen genäht.

Blitzstart und frühe Führung für Bornheim Bornheim erwischte den perfekten Start: Justin Krausa traf bereits in der achten Minute zum 1:0. „Kurz darauf trifft Nils Wolters in der 20. Minute nur den Pfosten – mit etwas mehr Spielglück steht es zu diesem Zeitpunkt 2:0 für uns“, schilderte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. Doch anstatt nachzulegen, kassierte der SSV kurz vor der Pause den Ausgleich. Nach einem individuellen Fehler erzielte Jamal Issifou das 1:1 (43.). Rote Karte und Elfmeter drehen das Spiel Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Der Knackpunkt war die 56. Minute, als Marius Jennes wegen Nachtretens an der Mittellinie die Rote Karte sah – eine Entscheidung, die bei Bornheim für massives Unverständnis sorgte. „Marius Jennes wird an der Mittellinie gefoult, fällt zu Boden und trifft im Fallen seinen Gegenspieler. Trotz Freistoß für uns und Gelb für den Gegner zeigt der Schiedsrichter dem gefoulten Marius Jennes die Rote Karte wegen angeblichen Nachtretens – eine Entscheidung, die selbst nach mehrfacher Videoanalyse aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar ist“, so Osmaan. Kurz zuvor (52.) sei es zu einer elfmeterreifen Situation im Fortuna-Strafraum gekommen. "Can Catak wird im Strafraum klar mit einem Schlag ins Gesicht gestoppt. Für uns ist das ein klarer Elfmeter plus Platzverweis – doch das Spiel läuft weiter", zeigte sich Osmaan mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden.

Stand aus Bornheimer Sicht mehrfach im Mittelpunkt: Schiedsrichter Sven Landgraf vom SV Weiden. – Foto: LaBima