Bornheimer Formkrise: Wird Spich der nächste Partycrasher?

Damit dieser Vorsprung nicht schmilzt und es womöglich doch noch einmal eng wird, ist die Mannschaft von Trainer Patrick Schmitz dazu angehalten, einen Ausweg aus der Ergebniskrise der vergangenen Wochen zu finden. Drei von vier Spielen gingen zuletzt verloren, seit zwei Spielen wartet der SSV zudem auf einen eigenen Torerfolg. Am 28. Spieltag ist Bornheim jetzt beim 1. FC Spich zu Gast. Spich hat mit fünf Punkten Vorsprung auf die rote Zone den Klassenerhalt vor Augen. Im Optimalfall kann das Team von Trainer Michael Theuer sogar schon an diesem Wochenende den Ligaverbleib feiern.

Der SSV Bornheim humpelt die letzten Meter ins Ziel. So oder so ähnlich könnte in ein paar Wochen die Schlagzeile aussehen, die die Endphase der Bornheimer Saison beschreibt. Die Leichtigkeit der Hinrunde ist weitgehend verflogen, ein ums andere Mal kommt der Spitzenreiter in der zweiten Saisonhälfte ins Wackeln. Wenn der SSV dann trotzdem als Erster die Ziellinie überschreitet wird das Spielern, Trainern und Verantwortlichen allerdings recht egal sein. Komplett schwarzmalen muss in Bornheim zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich aber niemand, der Vorsprung auf Platz zwei beträgt ja auch immer noch fünf Punkte.

Der letzte Strohhalm

Schaffen beide Teams noch den Klassenerhalt, steigt nur einer der beiden ab oder geht es sogar gemeinsam in die Bezirksliga? Angesichts der Tabellenkonstellation, in der sich der Vorletzte, der TuS 05 Oberpleis, und der Letzten, der DJK Südwest Köln, derzeit befinden, sind eine Menge Szenarien noch im Bereich des Möglichen. Die beiden Mannschaften trennt derweil ein Punkt, das rettende Ufer ist drei bzw. zwei Zähler entfernt. Und auch in puncto Torverhältnis tun sich der TuS und der DJK nicht viel - übrigens ebenso wie die Konkurrenten von der SV Deutz 05, dem FV Wiehl 2000 und der Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard. Jeder Punkt und jedes Tor zählt also in den letzten drei Spielen. Einen spannenderen Abstiegskampf kann sich die Landesliga kaum wünschen.

Der Spielplan trägt nun ebenfalls zur Dramaturgie des Kampfs um den Klassenerhalt bei. An diesem Wochenende (Sonntag, 1.6.25, 15:15 Uhr) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Oberpleis und Südwest Köln. Ein Favorit ist in dieser Partie kaum auszumachen. Die 05er befinden sich in der Formtabelle momentan auf dem letzten Platz und warten seit sechs Spielen auf einen Sieg. Beim Aufsteiger aus Köln ist der zwischenzeitliche Aufschwung mit zwei Siegen mittlerweile wieder beendet, zuletzt setzte es zwei Niederlagen. Das Hinspiel entschied der DJK mit 2:0 für sich.