Bornheimer DNA: Andy Biermann folgt im Sommer auf Patrick Schmitz Nach sechs erfolgreichen Jahren übernimmt der 33-Jährige das Ruder beim Mittelrheinligisten. von red / PM · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Andreas Biermann wird von Co-Trainer zum Cheftrainer beim SSV Bornheim befördert. – Foto: LaBima

Nachdem Patrick Schmitz bereits Anfang März angekündigt hatte, sein Amt nach sechs Jahren und dem Durchmarsch bis in die Mittelrheinliga im Sommer niederzulegen, herrscht nun Klarheit über seine Nachfolge. Mit Andreas „Andy“ Biermann übernimmt zur Saison 2026/27 der Mann das Kommando, der den Erfolgsweg der letzten Jahre als Co-Trainer bereits maßgeblich mitgeprägt hat.

Der 33-jährige Biermann ist das, was man im Fußballjargon eine „interne Ideallösung“ nennt. Seit der Saison 2020/21 fungierte er als rechte Hand von Schmitz und war Teil des Teams, das das „Bornheimer Märchen“ von der Bezirksliga bis hin zum historischen Sprung in die Mittelrheinliga wahr gemacht hat. Ein „Bornheimer Junge“ übernimmt Biermanns Geschichte beim SSV ist lang: Schon im Alter von fünf Jahren schnürte er seine ersten Fußballschuhe für den Verein. Nach Stationen beim FC Flerzheim, SC Fortuna Köln und Borussia Hohenlind kehrte er 2011 erstmals und – nach einem zweijährigen Intermezzo beim VfL Rheinbach – 2014 endgültig zu seinem Heimatverein zurück. Über die Rolle des Co-Trainers bei den A-Junioren rückte er 2019 in die Seniorenabteilung auf.