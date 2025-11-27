Bornheim will zurück in die Spur – Pesch kämpft ums Überleben

Gegen Pesch erwarte man ein Spiel, das trotz der Tabellenstände alles andere als ein Selbstläufer werde. Osman unterstreicht: „Gerade aufgrund der Tabellensituation ist uns bewusst, dass Pesch uns nichts schenken wird. Wir rechnen mit einem sehr intensiven und giftigen Spiel.“

Sein Team müsse „dem Spiel unseren Matchplan aufzwingen“ und im eigenen Stadion die nötige Konsequenz finden. Personell fehlen Nick Hirschfeld, Luca Reuschenbach und der rotgesperrte Marius Jennes. Positiv sei hingegen, dass Danny Simmo nach langer Verletzung erstmals im Bornheimer Kader steht – „ein wichtiger Schritt für ihn und ein zusätzlicher Impuls“, wie Osman betont.

Terranova: „Wir müssen an die Disziplin aus den Spielen gegen Weiden und Siegburg anknüpfen“

Pesch-Trainer Adriano Terranova sieht einen Gegner, der trotz Formdelle enorme Wucht entwickeln kann. „Bornheim hat den Schwung aus der Aufstiegssaison mitgenommen und einen starken Start hingelegt. Vor allem ihre offensive Qualität und das schnelle Umschaltspiel machen sie weiterhin gefährlich.“

Er verweist zudem auf die besonderen Rahmenbedingungen: „Der Platz ist sehr klein, das ist für Auswärtsmannschaften gewöhnungsbedürftig. Darauf müssen wir uns in der Trainingswoche einstellen.“

Um in Bornheim zu bestehen, seien klare Basics gefragt. „Wir brauchen dieselbe Disziplin gegen den Ball, die uns in den Spielen gegen Weiden und Siegburg ausgezeichnet hat. Wir haben dort wenig zugelassen und wollen genau an diese Grundtugenden anknüpfen.“

Terranova betont, dass für sein Team nun drei extrem wichtige Partien anstehen, „in denen wir unbedingt punkten müssen und wollen“. Personell steht Pesch nahezu vollständig zur Verfügung; lediglich Bünyamin Koyuncu fehlt nach seiner Roten Karte noch zwei Spiele.

Ein klassisches Kellerduell mit maximaler Fallhöhe: Bornheim möchte verhindern, wieder tiefer in den Strudel geraten, Pesch kämpft gegen das Abrutschen in die sportliche Aussichtslosigkeit. Beide Seiten wissen, was auf dem Spiel steht – und beide haben angekündigt, den Gegner keinen Meter atmen zu lassen. Ein intensiver Nachmittag ist garantiert.