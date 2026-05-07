Bornheim will die 40-Punkte-Marke knacken Bornheim mit Rückenwind nach Köln – Fortuna II sucht die Wende von Niklas Lohrer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der SSV Bornheim spielt als Aufsteiger eine starke erste Saison – Foto: LaBima

Am 26. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der SC Fortuna Köln II den SSV Bornheim. Sportlich geht es für beide Mannschaften weder um den Aufstieg noch gegen den Abstieg. Dennoch verspricht die Partie einiges an Spannung. Während Bornheim nach guten Ergebnissen mit breiter Brust anreist, möchte Fortuna II nach zuletzt schwierigen Wochen zurück in die Erfolgsspur finden.

Fortuna mit personellem Engpass Die Fortuna-Reserve blickt insgesamt weiterhin auf eine solide Saison zurück, befindet sich zuletzt jedoch in einer Ergebniskrise. Nach der 2:4-Niederlage beim Aufstiegskandidaten Siegburg wartet die Mannschaft nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die jüngste Entwicklung ein:

„Mit dem letzten Aufgebot hat sich die Mannschaft in Siegburg wacker geschlagen.“ Vor allem personelle Probleme hätten den Rhythmus gestört: „Nicht zuletzt aufgrund des Ausfalls einiger Stammspieler sind wir in den letzten Wochen ein wenig aus dem Tritt gekommen.“ Hinzu kommt nun der Ausfall von Torwart Pascal Zink, der nach seiner Roten Karte in Siegburg zwei Spiele fehlen wird. Trotzdem bleibt die Zielsetzung für das kommende Spiel klar: „Dennoch wollen wir am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“

Bornheim mit Ausrufezeichen gegen Hohkeppel Die Stimmung beim SSV Bornheim ist dagegen ausgesprochen positiv. Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt frühzeitig gesichert und zuletzt mit dem 3:1 gegen Aufstiegsfavorit Hohkeppel ein echtes Statement gesetzt. Trainer Patrick Schmitz sieht darin auch ein Zeichen für den Saisonendspurt: „Die Stimmung nach dem Sieg gegen Hohkeppel ist natürlich cool, weil wir uns selbst bewiesen haben, dass wir in den restlichen Spielen keineswegs abschenken wollen.“