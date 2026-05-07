Bornheim will die 40-Punkte-Marke knacken

Am 26. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der SC Fortuna Köln II den SSV Bornheim. Sportlich geht es für beide Mannschaften weder um den Aufstieg noch gegen den Abstieg. Dennoch verspricht die Partie einiges an Spannung. Während Bornheim nach guten Ergebnissen mit breiter Brust anreist, möchte Fortuna II nach zuletzt schwierigen Wochen zurück in die Erfolgsspur finden.
Die Fortuna-Reserve blickt insgesamt weiterhin auf eine solide Saison zurück, befindet sich zuletzt jedoch in einer Ergebniskrise. Nach der 2:4-Niederlage beim Aufstiegskandidaten Siegburg wartet die Mannschaft nun seit fünf Spielen auf einen Sieg.
Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die jüngste Entwicklung ein:
„Mit dem letzten Aufgebot hat sich die Mannschaft in Siegburg wacker geschlagen.“ Vor allem personelle Probleme hätten den Rhythmus gestört: „Nicht zuletzt aufgrund des Ausfalls einiger Stammspieler sind wir in den letzten Wochen ein wenig aus dem Tritt gekommen.“ Hinzu kommt nun der Ausfall von Torwart Pascal Zink, der nach seiner Roten Karte in Siegburg zwei Spiele fehlen wird. Trotzdem bleibt die Zielsetzung für das kommende Spiel klar: „Dennoch wollen wir am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“
Die Stimmung beim SSV Bornheim ist dagegen ausgesprochen positiv. Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt frühzeitig gesichert und zuletzt mit dem 3:1 gegen Aufstiegsfavorit Hohkeppel ein echtes Statement gesetzt.
Trainer Patrick Schmitz sieht darin auch ein Zeichen für den Saisonendspurt: „Die Stimmung nach dem Sieg gegen Hohkeppel ist natürlich cool, weil wir uns selbst bewiesen haben, dass wir in den restlichen Spielen keineswegs abschenken wollen.“
Nach dem gesicherten Klassenerhalt hat sich Bornheim intern neue Ziele gesetzt: „Unser intern verändertes Ziel sind 40 Punkte. Das war zwar hochgegriffen, ist aber durchaus realisierbar.“ Schmitz erwartet trotz der tabellarischen Situation weiterhin maximale Intensität: „Wir wollen in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich holen.“
Allerdings reist auch Bornheim personell angeschlagen nach Köln. Gleich mehrere wichtige Defensivspieler drohen auszufallen oder sind angeschlagen.
Schmitz bleibt dennoch optimistisch: „Aber dieser Kader hat eben auch so funktioniert, um gegen ein Mittelrheinliga-Schwergewicht wie Hohkeppel zu punkten.“Deshalb gelte weiterhin: „Ausfälle waren bei uns noch nie eine Ausrede. Das Team hat es sich verdient, bis zum letzten Spieltag voll auf dem Gaspedal zu bleiben.“