Bornheim wackelt: Greift Reisewitz zum Abschied noch nach dem Titel?

Stephan-Doppelpack besiegelt Bornheimer Heimpleite

Weil der SC Rheinbach im Parallelspiel beim FV Bad Honnef verlor, hätte Tabellenführer SSV Bornheim den Vorsprung drei Spiele vor Saisonende auf acht Punkte ausbauen können. Stattdessen patzte die Mannschaft von Trainer Patrick Schmitz zuhause gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid selbst und bestätigt damit die wackligen Auftritte der vergangenen Wochen.

Letztlich war es ein schneller Doppelschlag von Gäste-Mittelfeldspieler Nils Stephan, der den Bornheimer schon früh in der Partie das Genick brach (13./21.). Zuvor hatte sich der Favorit, der einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften hatte, schwer getan, ins Spiel zu finden. Nach dem Seitenwechsel gelang dies zwar besser, die letzte Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor ging dem Spitzenreiter jedoch abermals ab. In Abwesenheit von Mittelstürmer Romello Ahr reichte es schließlich nicht für einen Torerfolg. So sicherte sich Neunkirchen-Seelscheid etwas überraschend alle drei Punkte. Einziger Wermutstropfen für den FSV an diesem Nachmittag: In der Nachspielzeit flog der eingewechselte Kjell Simnonia noch mit roter Karte vom Platz (95.).