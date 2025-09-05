Bornheim vor Heimdebüt: "Genießen Spiel 2 von 30"

Der zweite Spieltag bringt für den SSV Bornheim ein historisches Ereignis: Erstmals in der Vereinsgeschichte trägt der Aufsteiger ein Heimspiel in der Mittelrheinliga aus. Nach der Auftaktniederlage in Merten will die Mannschaft von der Euphorie getragen die ersten Punkte holen. Gegner ist die SpVg Frechen 20, die selbst mit einer Niederlage gestartet ist. Während Bornheim auf Leidenschaft und Heimvorteil setzt, vertraut Frechen auf Erfahrung und Stabilität. Damit trifft Aufsteiger-Euphorie auf etablierte Mittelrheinliga-Routine.

"Es ist ein besonderer Moment für den Verein und das Team. Wir genießen Spiel 2 von 30", beschreibt Sharifo Osmaan, sportlicher Leiter des SSV Bornheim, die Bedeutung des ersten Heimspiels in der Mittelrheinliga für den Aufsteiger.

Trotz der klaren Favoritenrolle des Gegners ist die Zielsetzung eindeutig: „Frechen wurde letztes Jahr Vierter, aber wir werden wieder alles versuchen, die ersten Punkte in der Mittelrheinliga auf unser Konto zu verbuchen.“ Personell kann Bornheim aus dem Vollen schöpfen, zudem habe man großes Vertrauen in den bestehenden Kader.

Özbay: "Erwarte eine tolle Atmosphäre"

Auch Frechens Trainer Okan Özbay rechnet mit einem motivierten Gastgeber und glaubt nicht, dass die Auftaktniederlage ein Dämpfer war. „Bornheim hat auswärts gespielt und dazu mit Merten gegen eine Top-Mannschaft der Liga. Deswegen glaube ich fest daran, dass sie sehr heiß auf ihr Heimspiel sind. Ich erwarte ich schon eine intensive, trotzdem tolle Atmosphäre.“

Beeindruckt zeigt sich Özbay auch von der Spielweise des Aufsteigers. „Sie spielen mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Intensität und sehr viel Wucht im letzten Drittel. Eine sehr starke Umschaltmannschaft, dadurch haben sie in der Landesliga sehr viele Spiele gewonnen. Hinten stehen sie in der Regel immer sehr stabil und kompakt. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Stärken vor allem beim Heimspiel reinbringen werden.“

Personell fehlt bei Frechen 20 neben Hassan Ali, der gelb-rot gesperrt ist, auch Leon Pingen, der wohl länger ausfallen wird. "Wir freuen uns sehr am Sonntag auf die nächste Herausforderung. Auf einem Platz, der auch für uns neu ist. Wir freuen uns auf den neuen Gegner in der Liga mit sehr viel Respekt. Aufsteigen ist keine Selbstverständlichkeit.“

Ddie Niederlagen im Auftaktspiel können beide Teams gut einordnen. Die ersten Punkte sollen am zweiten Spieltag dennoch her. Bornheim setzt auf die Euphorie des ersten Heimspiels, Frechen auf seine Erfahrung und den Anspruch, oben mitzuspielen.