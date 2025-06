Bornheim vor dem Aufstieg in die Mittelrheinliga

Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Zaim den SSV in der 56. Minute in Führung und legte nur drei Minuten später das 2:0 nach. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste durch einen Treffer von Felix-Benedict Neuhäuser (87.) noch einmal heran, konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben.

Durch den Erfolg steht Bornheim mit 54 Punkten an der Spitze der Tabelle – zwei Zähler vor dem direkten Konkurrenten SSV Homburg-Nümbrecht. Das bedeutet: Ein Sieg am kommenden Sonntag beim FV Bad Honnef würde unabhängig vom Parallelspiel in Brauweiler den Aufstieg in die Mittelrheinliga sichern. Selbst ein Remis könnte reichen, sollte Homburg-Nümbrecht nicht gewinnen.

