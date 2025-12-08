Bornheim verpasst Bonuspunkt nur knapp – Vichttal siegt dank Standards

Der VfL Vichttal bleibt in der Verfolgerposition des Spitzenduos in der Mittelrheinliga. Durch ein 2:1 (2:1) gegen den SSV Bornheim hält die Mannschaft von Andi Avramovic den Anschluss an Tabellenführer Bergisch Gladbach und rangiert drei Punkte dahinter auf Platz drei. Bornheim dagegen kassierte nach dem 5:3-Erfolg gegen Pesch einen Dämpfer – zeigte jedoch eine Vorstellung, die klar unterstrich, dass der Aufsteiger endgültig in der Liga angekommen ist.

Es war ein intensives, streckenweise hochklassiges Spiel vor 300 Zuschauern, in dem drei Kopfbälle und zwei Standards die Entscheidung brachten.

Von Beginn an war es ein intensives Spiel, in dem Bornheim mutig auftrat und die erste große Chance besaß. Bereits in der sechsten Minute lag der Ball fast im Vichttaler Tor, als eine scharfe Catak-Hereingabe von Alicata quergelegt wurde und Julio Molongua aus kurzer Distanz einköpfen wollte. Doch Frederik Said reagierte überragend und vereitelte den Rückstand mit einem „Reflex wie beim Handball“, wie Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan anerkennend betonte. „Den hält einer von zehn.“

Trotz dieses starken Starts wurde Bornheim eiskalt bestraft – gleich zweimal nach Eckbällen. In der 25. Minute nickte Nuredin Ali Khan eine Ecke auf den ersten Pfosten von Dogukan Türkmen ins Netz. Nur 15 Minuten später legte Türkmen selbst nach, ebenfalls per Kopf nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten von Sinan Ak. „Abgesehen von diesen beiden Standards hatte Vichttal in der ersten Halbzeit keine klare Torchance“, betonte Osmaan später, „aus dem Spiel heraus steht’s 0:1.“

Doch Bornheim gab sich nicht geschlagen und schlug vor der Pause zurück. Nach einem geblockten Abschluss reagierte Stefano Alicata am schnellsten und köpfte zum 2:1-Anschluss ein. Dieser Treffer war ein Signal – und setzte sich nach Wiederanpfiff fort.

Osmaan: "Chancenplus lag wieder deutlich bei uns."

Denn die zweite Halbzeit gehörte dem Aufsteiger. Osmaan sah „wieder ein deutliches Chancenplus“ bei seinem Team. Justin Krausa vergab zweimal aussichtsreich, Danny Simmo schoss knapp vorbei und der eingewechselte Mohammed Zaim kam in der 88. Minute zu einer Großchance. Zwei Hereingaben rauschten durch den Fünfmeterraum, doch am zweiten Pfosten fehlte der entscheidende Fuß. Vichttal selbst tauchte erst in der Nachspielzeit wieder gefährlich auf, als Türkmen im Eins-gegen-eins über das Bornheimer Tor hob.

Letztlich entschieden jene zwei Standards die Partie. Für Osmaan dennoch kein Anlass zur Kritik an der Mannschaft: „Trotz der Niederlage bin ich mit der Leistung sehr zufrieden. Ein Bonuspunkt wäre mehr als verdient gewesen, wenn man die 90 Minuten insgesamt betrachtet.“

Auswärts erneut stark – aber ohne Punkte

Sein Fazit fiel selbstbewusst aus: „Wir gehören in diese Liga!“ Und die Zahlen geben ihm recht: ein knappes 1:2 gegen Tabellenführer Bergisch Gladbach, ein 2:2 in Siegburg, ein 0:0 gegen Hohkeppel und nun ein 1:2 in Vichttal – Bornheim liefert auswärts gegen die Topteams konstant ab.

Umso wichtiger wird das letzte Hinrundenspiel am Freitag gegen den FC Hennef. „Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel“, kündigt Osmaan an. „Wir wollen gewinnen.“