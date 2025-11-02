Bornheim trotzt Hohkeppel ein 0:0 ab – Serie hält weiter

Der SSV Bornheim hat seine Serie in der Mittelrheinliga fortgesetzt. Beim 0:0 beim Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel blieb der Aufsteiger auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und bewies, dass er sich längst im Ligaalltag etabliert hat.

Es entwickelte sich ein intensives und spielerisch ansprechendes Duell, in dem sich beide Teams über weite Strecken neutralisierten. Hohkeppel übernahm zwar die Initiative, fand gegen die stabile Bornheimer Defensive aber selten den entscheidenden Durchbruch.

Eintracht-Trainer Abdullah Keseroglu zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden, haderte aber mit der Chancenverwertung: „Wir haben heute eine gute Reaktion im Vergleich zur letzten Woche gezeigt und phasenweise sehr ordentlichen Fußball gespielt, so wie wir uns das eigentlich vorstellen. Trotzdem haben wir es verpasst, unsere Chancen konsequent zu nutzen. Daher können wir mit dem 0:0 nicht zufrieden sein – da war definitiv mehr drin.“

Osmaan: "Verdienter Bonuspunkt"

Bornheim hingegen bewertete das torlose Remis als Punktgewinn. Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan sprach von einem verdienten Resultat: „Für uns ist das ein absolut verdienter Bonuspunkt beim Regionalliga-Absteiger. Wir bleiben damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und setzen unseren positiven Trend fort.“

Osmaan lobte besonders den Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause: „Es war ein tolles Fußballspiel, in dem am Ende alles möglich war. Hohkeppel hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, das muss man anerkennen. Die zweite Halbzeit jedoch ging klar an uns. Wir hatten insgesamt die deutlich besseren Torchancen und waren dem Sieg näher als Hohkeppel.“

Mit dem Remis festigt Bornheim seine Rolle als unangenehmer Gegner auch für die etablierten Teams der Liga. „Die Mannschaft hat erneut gezeigt, wie stabil wir inzwischen auftreten und dass wir uns in dieser Liga festgebissen haben“, so Osmaan weiter.

Während Hohkeppel mit dem Punkt den Sprung zur Spitzengruppe verpasste, blickt Bornheim selbstbewusst nach vorne. „Nach 90 intensiven Minuten fahren wir mit breiter Brust und einem wichtigen Punkt nach Hause. Nächste Woche wartet zuhause die nächste Herausforderung – die U23 von Fortuna Köln. Unser Fokus liegt klar darauf, erneut zuhause zu punkten und unsere Serie weiter auszubauen.“

Vor rund sechs Wochen hatte Bornheim im Mittelrheinpokal noch mit 1:6 gegen Hohkeppel verloren – diesmal war die Rollenverteilung eine andere. Der Aufsteiger hat sich in der Liga Respekt erarbeitet und bewiesen, dass er auch gegen die Großen mithalten kann.