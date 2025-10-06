Bornheim rettet Remis in 90.+4 – Weiden hadert mit Platzverweis

Der SSV Bornheim bleibt nach dem sechsten Spieltag in der Mittelrheinliga auf Kurs. Beim 3:3 gegen den FC Teutonia Weiden sammelte der Aufsteiger den vierten Zähler der Saison und kletterte damit auf Rang 13. Weiden, das lange Zeit trotz Unterzahl führte, musste in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen und steht mit sieben Punkten auf Platz 12.

Die Partie begann mit einem Aufreger: Bereits in der 18. Minute sah Weidens Bekir Gediktas die Rote Karte nach einem Foul an Nils Wolters. Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan schilderte die Szene so: „In der 18. Minute gab es die Rote Karte für Berat Gediktas, der mit hohem Bein Nils Wolters im Gesicht traf – der Ball wurde dabei gar nicht gespielt.“ Trotz Überzahl tat sich Bornheim zunächst schwer, ehe Justin Krausa in der 28. Minute das verdiente 1:0 erzielte.

Nach der Pause kam Weiden eindrucksvoll zurück. Ein Distanzschuss von Meik Kühnel aus fast 40 Metern brachte den Ausgleich (48.), wenig später stellte Marius Jennes die Bornheimer Führung wieder her (56.). Doch die Gäste schlugen direkt zurück: Marcus Peters (59.) und Jens-Can Mohren (67.) drehten das Spiel zum 2:3.

Bornheim belohnt sich spät

Bornheim steckte nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. „Wir hatten durch Justin Krausa und Benoit Hiobi zwei hundertprozentige Chancen, die der eingewechselte Keeper Souheil Zeddoug stark parierte“, berichtete Osmaan. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Julio Molongua nach einer Ecke zum umjubelten 3:3 ein. „Unterm Strich lassen wir heute zwei Punkte liegen – aber wir nehmen auch einen wichtigen mit. Nach dem 6. Spieltag stehen wir dort, wo wir am Ende der Saison stehen wollen: über dem Strich.“

Weiden hadert mit Platzverweis

Auf der anderen Seite herrschte Frust über die frühe Unterzahl. „Die Rote Karte war aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt“, erklärte Weidens neuer sportlicher Leiter Keskin Kilic. „Auch von der Bank der Bornheimer sowie später einige Mitglieder des Bornheimer Vorstands haben gesagt, dass es zwar ein Foul war, aber keineswegs ein brutales oder ein Foul als letzter Mann. Hier hätte man höchstens Gelb geben können.“ Trotzdem lobte er seine Mannschaft: „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft – sie hat trotz Rückstand und Unterzahl nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft!“

Ein spektakuläres Unentschieden, das beiden Teams Mut macht: Bornheim zeigte Moral und sammelte erneut Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während Weiden trotz Unterzahl Widerstandskraft bewies.