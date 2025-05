Bornheim patzt in Brauweiler - Joker schießt Rheinbach auf Platz zwei

Gerät Bornheim nochmal in Gefahr?

Die Dynamik in der ersten Staffel der Landesliga Mittelrhein ist in dieser Saison schon einigermaßen kurios. Der derzeitige Tabellenführer der Liga, der SSV Bornheim, spielt eine durchwachsene zweite Saisonhälfte und steht in der Rückrundentabelle nur auf Platz neun, hat dank einer enorm starken Hinrunde aber immer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Das liegt unter anderem daran, dass der SSV Homburg-Nümbrecht, der lange Zeit erster Verfolger der Bornheimer war, seit der Winterpause noch schlechter abschneidet (zwei Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen) - sich aber trotzdem immer noch auf dem dritten Platz befindet. Als Gegenbeispiel befand sich die beste Rückrundenmannschaft, der SV Schlebusch (sieben Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), nach der Hälfte aller Spiele noch mitten im Abstiegskampf auf dem vorletzten Platz. Das ist die aktuelle Tabelle der Landesliga Der 26. Spieltag lieferte nun einen weiteren Beweis für die Ausgeglichenheit und Unvorhersehbarkeit der Liga. Spitzenreiter Bornheim stolperte im Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 überraschend und stand nach einer 0:1-Niederlage schließlich mit leeren Händen da. Das Tor des Tages erzielte Brauweilers Nick Brisevac per Distanzschuss (33.). Zuvor hatte der SSV sich bereits selbst geschwächt: Stürmer Romello Ahr sah nach zwei Fouls binnen weniger Minuten die gelb-rote Karte (21.). Zu allem Überfluss verletzte sich Ahr bei der Aktion schwer und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Trotz des doppelten Schocks übernahm Bornheim weiterhin die Spielkontrolle. Der Ausgleichstreffer sollte aber, obwohl die Zahlenverhältnisse nach Philipp Fleischers gelb-roter Karte (80.) in der Schlussphase wieder hergestellt wurden, nicht mehr fallen.

SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 – SSV Bornheim 1:0

SV Grün-Weiss Brauweiler 1961: Samuel Bockelkamp, Luis Dedecke-Beuttner, Laurin Jung, Lukas Stegemann, Michael Hamacher, Amadeo Freericks (82. Friedrich Stolz), Lorenz Drobnica, Nick Brisevac, Philipp Fleischer, Jacob Jansen (71. Ben König), Yusuf Tekin (71. Prence Mvutu) - Trainer: Tuna Bilgin

SSV Bornheim: Lukas Berger, Kevin Biermann, Marius Jennes (78. Gabriel Morais), Atemlefeh Morfaw, Younes Khabbach (81. Patrick Korfant), Nick Mwaura Hirschfeld (78. Joussef Saidi), Luca-Maximilian Reuschenbach, Luca Fadel, Yves Rachl (78. Luis Rath), Romello Ahr, Meik Tschaikowski (61. Tim Kreutzberg) - Trainer: Andreas Biermann - Trainer: Patrick Schmitz

Schiedsrichter: Noah Straeten - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Nick Brisevac (33.)

Gelb-Rot: Romello Ahr (21./SSV Bornheim/Foulspiel)

Gelb-Rot: Philipp Fleischer (80./SV Grün-Weiss Brauweiler 1961/)

Während Nümbrecht (2:3-Niederlage gegen den SV Schlebusch) und Lindenthal (4:4-Unentschieden beim FSV SW Neunkirchen-Seelscheid) den Patzer des Tabellenführers nicht nutzen konnten, gelang dem SC Rheinbach genau dies dank eines späten 2:1-Erfolgs über den DJK Südwest Köln. Dabei war der zuletzt wiedererstarkte Aufsteiger aus Köln zunächst in Führung gegangen. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Martin Ganser zu Beginn des zweiten Durchgangs nach Vorarbeit von Maximilian Schmidt das 1:0 für die Gäste (49.). In der Schlussphase schlug dann die Stunde eines Rheinbacher Jokers: Der bereits in Halbzeit eins eingewechselte Delord Unzola schoss im vierten Einsatz für den SCR seine ersten beiden Tore (81./90.) und sorgte so spät für den Sprung auf Platz zwei.

SC Rheinbach – DJK Südwest Köln 2:1

SC Rheinbach: Kacper Majchrowski, Jan-Sekou Michler, Eliman Nicole (60. Mohammed Bakkali), Mehmet-Ali Demir, Khalid Whitter, Rene Ebersbach, Ivan Irmiev (39. Delord Unzola), Ritsuki Oyama (76. Arber Jashanica), Boris Schirmer (54. Mouad Zaki), Ulas Önal, Elvin Jashari - Trainer: Ulas Önal - Trainer: Roland Evertz

DJK Südwest Köln: Tayfun Türk, Moritz Unseld, Maximilian Schmidt, Philipp Fuchs, Johannes Wunsch, Martin Ganser, Nikolai Piorkowski (87. Artur Perchtold), Lukas Schwieters (60. Lenard Stephen), Jona Steinbach (62. Hannes Laege), Constantin Sebastian Sturm (81. Felix Tolksdorf), Finn Herrlich (70. Manasse Makonda) - Trainer: Sven Henke

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Martin Ganser (49.), 1:1 Delord Unzola (81.), 2:1 Delord Unzola (90.) Trainer Mazza ist stolz auf sein Team Die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard hat den FV Wiehl 2000 klar mit 5:1 besiegt und den nächsten Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt gemacht. Trainer Angelo Mazza und sein Team finden nach dem Rückschlag der Vorwoche somit wieder zurück in die Spur. Für den Flittarder Trainer sei die gute Umsetzung des eigenen Matchplans entscheidend für den Kantersieg gewesen. Mazza erklärte nach der Partie, dass seine Mannschaft "gegen den Ball, wie in den letzten Spielen zuvor auch, sehr engagiert und vor allem taktisch diszipliniert gearbeitet" habe. Mit dem Herausspielen von Torchancen zeigte er sich ebenfalls äußerst zufrieden. Letzteres schlug sich dann auch im Ergebnis nieder. Die Spielvereinigung ging nach einem Doppelpack von Florian Hensel (10./44.) mit einer Führung in die Pause, ein Eigentor von Henoc Gäel Junior Muamba (30.) hatte zwischenzeitlicher für den Wiehler Ausgleich gesorgt. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gastgeber das Ergebnis in Person von Abderrahman Rabhi (66.), Jeremy Koerner (71.) und Paul Demtschück (89.) auf 5:1 hoch. "Jeder Spieler macht einen sehr guten Job und man merkt ihnen an, dass sie die Spiele unbedingt für uns entscheiden wollen", lobte Mazza die Einstellung seiner Jungs. Ein solcher Siegeswille wird auch in den kommenden vier Landesligaspielen entscheidend sein. Flittard hat im Abstiegskampf nun zwar einen kleinen punkttechnischen Vorteil, die vergangenen Spieltage haben allerdings gezeigt, dass sich keine Mannschaft zu früh in Sicherheit wiegen sollte.