Bornheim mit Remis in Siegburg: "Fühlt sich wie ein Sieg an!"

Bornheim blieb zunächst das aktivere Team. „Wir hatten mehrere große Chancen, um die Führung auszubauen – zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Daran müssen wir arbeiten, um uns für unseren Aufwand früher zu belohnen", so Osmaan weiter.

Der Sonntagnachmittag begann für den SSV Bornheim perfekt: Bereits in der 4. Minute traf Stefano Alicata per Kopf nach einer Ecke zum 0:1. „Wir sind heute mit einem echten Blitzstart in die Partie gegangen“, beschrieb Sportleiter Sharifo Osmaan den Auftakt begeistert.

Doppelschlag vor der Pause

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs überschlugen sich die Ereignisse: Erst glich Yuta Sakamaki für die Hausherren aus (45.+1), doch nur Sekunden später konterten die Gäste eiskalt. Wieder war es Alicata, der mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Pausenführung traf. „Das war turbolent. In der Nachspielzeit kassieren wir zunächst das 1:1, doch im direkten Gegenzug schlagen wir zurück. Wieder ist es Stefano Alicata, der trifft und mit seinem Doppelpack den Halbzeitstand von 1:2 herstellt", so Osmaan.

Traumtor und Unterzahl prägen zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Siegburg stärker auf. „Kurz nach der Pause mussten wir nach einem vermeidbaren Fehler im Aufbauspiel den Ausgleich hinnehmen – ein Distanzschuss von Tackie Sai schlug unhaltbar im Giebel ein“, schilderte der Bornheimer Sportchef. Das Spiel blieb intensiv und emotional. In der 76. Minute sah Alec Vinci auf Siegburger Seite Gelb-Rot. „Wir haben in Überzahl alles versucht, sind All-in gegangen, hatten nochmal gute Aktionen nach vorne, konnten aber kein weiteres Tor erzielen,“ so Osmaan.

Zufriedenheit trotz verpasstem Sieg

Am Ende stand für den Aufsteiger ein wertvoller Punkt gegen den Rangdritten. „Unterm Strich war es eine sehr intensive Partie mit viel Leidenschaft und hohem Tempo. Wir führen zweimal, müssen am Ende mit dem Punkt leben – aber die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, stimmt mich absolut positiv. Dieser Punkt fühlt sich wie ein Sieg an", betonte Osmaan.

Mit nun fünf Punkten aus sieben Spielen rangiert Bornheim auf Platz 14 – doch der Auftritt in Siegburg macht Mut für die kommenden Wochen.