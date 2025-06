Bornheim mit der Chance zum Doublegewinn

Durch den Sieg am vergangenen Spieltag feierte Bornheim den langersehnten Aufstieg und die Meisterschaft. Mit nur zwei Punkten Vorsprung am Saisonende war es bis zum letzten Spieltag ein enges Rennen. Der Gegner, SV Vorgebirge, beendete die Spielzeit auf dem zehnten Platz und konnte somit nicht an die vorherige Saison anknüpfen, in der der Verein auf dem dritten Rang endete.

Im Pokalwettbewerb mussten beide Teams oft bis zum Schluss kämpfen, um eine Runde weiter zu kommen. Vorgebirge hatte beispielsweis im Viertelfinale lange Probleme gegen den A-Ligisten SV Wormersdorf, während der Landesliga-Meister gegen den Oberkasselner FV in der zweiten Hauptrunde bis in die Verlängerung musste und im Halbfinale gegen Rot-Weiß Merl erst das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte.

Meisterschaft hatte Vorrang

Da der Aufstieg und der Gewinn der Liga lange unklar war, hatte der Pokalwettbewerb einen kleineren Stellenwert für die Bornheimer und ihren sportlichen Leiter Sharifo Osmaan. Auch jetzt wo der Verein das Double holen kann, bleibt man beim Landesligisten gelassen. "Wie heiß sind wir auf das Double? - Um ehrlich zu sein, geben wir dem Kreispokal nicht annähernd das Gewicht der Meisterschaft und den Aufstieg in die Mittelrheinliga", erklärte Osmaan.

Hinzu kommt dass der SSV auch im Mittelrheinpokal und einem weiteren Kreispokal unterwegs war. "Wir haben diese Saison, eine höhere Belastung als sonst gehabt. Am 17.08.2024 haben wir die erste Runde Kreispokal 2024 gespielt, wo wir am 25.09.2024 im Halbfinale gegen den Bonner SC mit 1:2 ausschieden. Im Spiel um Platz drei am 02.10.2024 trafen wir auf den SV Vorgebirge, die Partie endete 1:2 für uns", sagte der sportliche Leiter. Somit holte sich sein Team in diesem Wettbewerb Platz drei.

Durch diesen dritten Platz durfte sein Team am Mittelrheinpokal teilnehmen und erhielt sofort ein Hammerlos: Den Drittliga-Verein und späteren Sieger des Pokals Viktoria Köln. Lange hielt seine Truppe stark dagegen, musste sich schlussendlich aber mit 1:2 geschlagen geben. "Das Spiel gehörte in dieser Saison mit zu den schönsten für unsere Fans, wie schon am 17.11.2021, wo wir als Bezirksligst, Kreispokal Sieger waren und die Losfee uns zum ersten Mal Viktoria Köln nach Bornheim brachte, damals endete die Partie 1:5", erzählte er.

Pokal nicht so wichtig wie letztes Jahr - Chance für Rotation?

Fast parallel trat der SSV im anderen Kreispokal an, musste diese Partie aufgrund eines Rückzugs des Gegners nicht antreten. Der Finaleinzug hat jetzt weitere Folgen. "Nun stehen wir erneut im Kreispokalfinale, der Ausgang ist für uns aber unbedeutend, durch den Aufstieg am Sonntag in die Mittelrheinliga sind wir für den Mittelrheinpokal gesetzt und können im neuen Jahr durch die Änderung am Kreispokal nicht mehr teilnehmen" äußerte der Osmaan. Trotzdem erhofft er sich ein attraktives Spiel. "Wir wünschen dennoch allen Zuschauern und dem Kreis Bonn ein schönes Kreispokal-Finale am Sonntag", betonte er.

Trotzdem ist es natürlich ein Pokalfinale, bei dem es um einiges geht. Zeitgleich auch eine Chance für Spieler, die nicht oft zum Einsatz kamen in der abgelaufenen Spielzeit. "Am Freitag beim Abschlusstraining werden wir über die Startaufstellung sprechen, einige Spieler sind bereits im Urlaub und werden nicht zur Verfügung stehen. Intern ist das frühzeitig kommuniziert und auch nach dieser Saison völlig in Ordnung. Der Kader ist groß genug", erklärte der sportliche Leiter.

Der Gegner Vorgebirge würde dieser Erfolg nach einer durchschnittlichen Saison sicherlich Mut für die kommende Spielzeit machen. Ob sie dem Favoriten aus Bornheim das Double kaputt machen und somit eine Revanche für das verlorene Spiel um Platz drei erhalten, wird sich noch zeigen