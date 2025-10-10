„Bornheim ist in der Liga angekommen“ – Otto warnt vor dem Aufsteiger

Für seine eigene Mannschaft hat Otto ein klares Ziel ausgegeben: „Wir tun weiter gut daran, auf uns zu achten, und wollen Sonntag unsere kleine Serie mit drei Siegen in Pflichtspielen in Folge gerne weiter ausbauen.“ Dabei erwartet er ein Geduldsspiel: „Wir werden geduldig sein müssen und vor allem die Pfeile in deren Offensive bei Umschaltmomenten in Schach halten.“

Verzichten muss der 41-Jährige nach wie vor auf Ju-Yong Jo und auf den privat verhinderten Sebastian Stupp.

Osmaan: „Wir fahren ohne Druck nach Siegburg“

Auch Sharifo Osmaan, der sportliche Leiter des SSV Bornheim, blickt optimistisch auf das Duell beim Favoriten: „Wir spielen mit Siegburg gegen ein weiteres Top-Team der Liga. Die Favoritenrolle ist hier auch klar verteilt, dennoch werden wir uns nicht verstecken und auch in Siegburg versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.“

Von einem Vorteil durch den Kunstrasenplatz in Siegburg will Osmaan nichts wissen: „Zum Untergrund kann ich keinen Vorteil ziehen. Am Ende spielen bestenfalls elf gegen elf auf dem gleichen Untergrund über 90 Minuten. Wir freuen uns einfach auf ein gutes Fußballspiel.“

Bornheim reist damit ohne Druck, aber mit gewachsenem Selbstvertrauen an. Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Weiden möchte der Aufsteiger auch in Siegburg zeigen, dass er sich an das Niveau der Liga gewöhnt hat.