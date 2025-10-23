Bornheim im Aufwind, Königsdorf will sich absetzen

Mit viel Selbstvertrauen geht der SSV Bornheim in das Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf. Der Aufsteiger hat nach einem schwierigen Saisonstart inzwischen seinen Rhythmus gefunden: Acht Punkte aus den letzten vier Spielen und der Sprung auf Platz elf zeigen eine deutliche Entwicklung. Königsdorf, das mit zwölf Punkten auf Rang sieben liegt, reist nach der 1:3-Niederlage gegen Siegburg mit Wiedergutmachungswillen an.

Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan sieht sein Team nach den jüngsten Erfolgen gefestigt: „Wir sind in der Liga angekommen – jetzt wollen wir die Serie ausbauen. Acht Punkte aus den letzten vier Spielen zeigen deutlich, dass wir unseren Rhythmus gefunden haben. In allen vier Partien sind wir in Führung gegangen, auch wenn wir am Ende nur zwei davon gewinnen konnten.“

Osmaan lobt den Entwicklungsschritt seines Teams, mahnt aber gleichzeitig zu Konstanz: „Das zeigt einerseits, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, andererseits auch, dass wir weiter an unserer Konstanz arbeiten müssen.“

Mit Blick auf den Gegner weiß der Bornheimer Funktionär um die Schwere der Aufgabe: „Mit Königsdorf erwartet uns am Sonntag eine Mannschaft, die bereits zwei Topteams der Liga geschlagen hat – Mannschaften, gegen die wir verloren haben. Das zeigt, wie ausgeglichen und anspruchsvoll diese Liga ist. Wir wissen also genau, was auf uns zukommt.“

Das Ziel bleibt klar, denn nach kleineren Veränderungen sei man in der Mittelrheinliga angekommen. „Jetzt wollen wir weiter Gas geben und sehen, wohin die Reise geht. Wir spielen ohne Druck, aber mit großem Selbstvertrauen. Wir sind überzeugt davon, auch gegen Königsdorf wieder zu punkten und unsere Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage auszubauen“, so der 31-jährige Sportleiter.

Ohno: „Wir müssen alle über unsere Grenzen gehen“

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno zollt dem Gegner Respekt, sieht aber auch die eigenen Chancen: „Man könnte sagen, dass Bornheim momentan in Form ist. Meiner Meinung nach ist das aber einfach die Qualität, die Bornheim eigentlich hat.“

Für Ohno wird das Spiel auch ein Charaktertest: „Viele von unseren Spielern spielen nach dem großen Umbruch das erste Jahr in der Mittelrheinliga. Von daher wird das ein ausgeglichenes Spiel. Um den zweiten Auswärtssieg holen zu können, müssen wir als Mannschaft mit einer geschlossenen Leistung über unsere Grenzen gehen.“

Der 30-Jährige weiß, worauf es ankommt: „Kleinigkeiten spielen eine große Rolle – so ist der Fußball. Wir werden alle unser Herz und unsere Leidenschaft 90 Minuten in Bornheim auf dem Platz lassen.“

Personell ist die Lage ähnlich wie zuletzt. Japhet Kindala ist, wie auch Yasin Serin noch nicht topfit. Yannik Lamberz ist aus beruflichen Gründen verhindert. Der restliche Kader wird dem Vorjahres-Fünften zur Verfügung stehen. "Egal, wer spielt – wir sind bereit, alles für das Team zu geben“, gibt sich Ohno kämpferisch.