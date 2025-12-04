Bornheim II vor Herbstmeisterschaft – „Nur ein Etappenziel“

Die zweite Mannschaft des SSV Bornheim steht vor dem ersten großen Meilenstein der Saison. Bereits ein Punkt am Sonntag würde reichen, um sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga A Bonn zu sichern. Nach 13 Spieltagen führt das Team von Trainer Marek Dabrowski die Tabelle souverän an – mit 32 Punkten, sechs Zählern Vorsprung auf Verfolger Ippendorf und einem starken Torverhältnis von 40:16.

Die Zahlen sprechen für sich: Zehn Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Lediglich der Tabellenzweite aus Ippendorf hat bislang häufiger getroffen. Doch trotz dieser beeindruckenden Bilanz bleibt man in Bornheim bewusst auf dem Boden.

Dabrowski formte aus einem talentierten, aber jungen Team eine geschlossene, taktisch starke Einheit. Osmaan lobt die Entwicklung, die sich nicht nur in Zahlen zeigt: „Die bisherige Hinrunde bestätigt dieses Vertrauen eindrucksvoll. Die Mannschaft tritt stabil, spielfreudig und taktisch hervorragend eingestellt auf.“

Für Sportleiter Sharifo Osmaan ist der Erfolg kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Entscheidung vor der Saison. „Mit Marek wusste ich schon vor der Saison, dass er der richtige Mann für diese junge Truppe ist. Nach dem Abgang von Dirk Horling mussten wir in der Vereinsführung schnell eine Entscheidung treffen – und da führte kein Weg an Marek vorbei.“

Herbstmeisterschaft? Ja. Aber nur ein Zwischenschritt.

Auch wenn die Bornheimer am Sonntag ein wichtiges Etappenziel erreichen können, wird intern kein Höhenflug zugelassen. Osmaan stellt klar, dass die Zwischenwertung nicht mehr ist als ein Momentbild: „Die Herbstmeisterschaft wäre nur ein Etappenziel. Wir wollen den Jungs keinen zusätzlichen Druck machen.“

Das große Ziel ist längst kein Geheimnis mehr – der Aufstieg in die Bezirksliga. Doch der Sportdirektor warnt: „Ein Selbstläufer wird das nicht. Wir kennen es aus der Vorsaison der Ersten: Lange Zeit waren wir die Gejagten, und hinten raus wurde es richtig eng. Genau dort trennt sich die Spreu vom Weizen.“

„Jedes Training ist ein weiterer Schritt“

Mit Blick auf die kommenden Wochen vertraut Osmaan auf den Führungsstil seines Trainers:

„Marek wird die Jungs so einstellen, dass jedem klar ist: Jedes Training und jedes Spiel ist ein weiterer Schritt, um die Verfolger zu ärgern und unser großes Ziel zu erreichen.“

Und sollte die Mannschaft am Ende Unterstützung brauchen, verspricht er Hilfe von allen Seiten: „Und wenn wir unsere Jungs am Ende über die Ziellinie tragen müssen, dann tun wir das.“

Damit arbeitet der SSV Bornheim weiter akribisch an der Weiterentwicklung des gesamten Vereins und legt dabei bewusst den Fokus nicht ausschließlich auf die erste Mannschaft. Die Entwicklung der zweiten Mannschaft ist ein weiterer Beweis dafür, welche Struktur und Hingabe dahinterstehen.